Starbucks yüzde 30 zam yapacak. İşte zamlı listesi

Gıdadan, kıyafete, ulaşımdan, eğitime her gün art arda zamlar gelmeye devam ediyor. 2023'ün ilk günlerinde Starbucks'ın da zamlı listesi açıklandı.

İşte 05.01.2023 tarihi itibarıyla geçerli olacak fiyatlar;

Starbucks fiyatları

Starbucks küçük boy filtre kahve fiyatı: 32,00 TL

Starbucks orta boy filtre kahve fiyatı: 36,00 TL

Starbucks büyük boy filtre kahve fiyatı: 41,00 TL

Starbucks Venti (büyük) Iced Cappuccino fiyatı: 50,00 TL

Starbucks Americano küçük boy kahve fiyatı: 35,00 TL

Starbucks küçük boy Caffe Latte: 39,00 TL

Starbucks orta boy Caffe Latte: 45,00 TL

Starbucks büyük boy Caffe Latte: 50,00 TL

Starbucks Signature Hot Chocolate küçük boy fiyatı: 48,00 TL

Starbucks Signature Hot Chocolate orta boy fiyatı: 54,00 TL

Starbucks Signature Hot Chocolate büyük boy fiyatı: 60,00 TL

Starbucks Caffe Mocha küçük boy fiyatı: 53,00 TL

Starbucks Caffe Mocha orta boy fiyatı: 61,00 TL

Starbucks Caffe Mocha büyük boy fiyatı: 67,00 TL

Türk çayı küçük boy fiyatı: 18,00 TL

Türk çayı büyük boy fiyatı: 22,00 TL

Tam yapraklı çay küçük boy fiyatı: 29,00 TL

Tam yapraklı çay orta boy fiyatı: 29,00 TL

Tam yapraklı çay büyük boy fiyatı: 36,00 TL

Starbucks Kahve Fiyatları

Flat White 40,00 TL

Ristretto Bianco 40,00 TL

Espresso tek 25,00 TL

Espresso duble 31,00 TL

Türk Kahvesi tek 28,00 TL

Türk Kahvesi duble 32,00 TL

Caffe Americano küçük 35,00 TL

Caffe Americano orta 39,00 TL

Caffe Americano büyük 44,00 TL

Filtre kahve küçük 32,00 TL

Filtre kahve orta 36,00 TL

Filtre kahve büyük 41,00 TL

Yiyecek Fiyatları

Starbucks Yiyecek Çeşitleri

Starbucks Misto Cookie Kurabiye 30,00 ₺

Very Berry Muffin: 35,00 ₺

Starbucks Yiyecek Çeşitleri Fiyatları

Simit: 29,00 ₺

Kruvasan: 29,00 ₺

Fiesta: 47,00 ₺

Mozzarella Sandviç: 43,00 ₺

Tost Çeşitleri: 43,00

Starbucks: Mozaik Pasta 41,00 ₺

Brownie: 41,00 ₺

Kek (Limonlu): 35,00 ₺

Cheesecake Çeşitler: 50,00 ₺

Starbucks Atıştırmalık Fiyatları 2023

Yaz içecek listesi ve fiyatları:

Caramel Frappuccino küçük boy Starbucks kahve fiyatı: 39,00 TL

Caramel Frappuccino orta boy Starbucks kahve fiyatı: 44,00 TL

Caramel Frappuccino büyük boy Starbucks kahve fiyatı: 49,00 TL

Coffee Frappuccino küçük boy Starbucks fiyatı: 38,00 TL

Coffee Frappuccino orta boy Starbucks fiyatı: 43,00 TL

Coffee Frappuccino büyük boy Starbucks fiyatı: 48,00 TL

Starbucks Chocolate Cream Frappuccino küçük boy fiyatı: 39,00 TL

Starbucks Chocolate Cream Frappuccino orta boy fiyatı: 44,00 TL

Starbucks CaraChocolate Cream mel Frappuccino büyük boy fiyatı: 49,00 TL

Starbucks Strawberries & Cream Frappuccino küçük boy fiyatı: 39,00 TL

Starbucks Strawberries & Cream Frappuccino Frappuccino orta boy fiyatı: 44,00 TL

Starbucks Strawberries & Cream Frappuccino Frappuccino büyük boy fiyatı: 49,00 TL

Getir uygulaması üzerinden satılan Starbucks ürünlerinin güncel fiyatları:

Berry Hibiscus Refresha® fiyatı: 30,00 TL

Cool Lime Refresha® fiyatı: 30,00 TL

Caffè Misto fiyatı: 18,75 TL

Fresh Filter Coffee fiyatı: 18,75 TL

Starbucks Caramel Frappuccino fiyatı: 33,50 TL

Starbucks Refresha® Drinks fiyatı: 30,00 TL

Cool Lime Refresha fiyatı: 30,00 TL

Berry Hibiscus Refresha® fiyatı: 30,00 TL

Strawberry Açai Refresha® fiyatı: 30,00 TL

Cool Lime (Küçük) Starbucks kahve fiyatı: 30 TL

Caffé Latte (Küçük) Starbucks kahve fiyatı: 23,75 TL

White Chocolate Mocha (Küçük) Starbucks kahve fiyatı: 34,25 TL

Caffé /Iced Caffé Americano (Küçük) Starbucks kahve fiyatı: 21,75 TL

Chai Tea Latte (Küçük) Starbucks kahve fiyatı: 29,75 TL

Starbucks’taki bazı kahvelerin Grande boy fiyatları:

Starbucks Filtre Kahve fiyatı: 21,50 TL

Starbucks Caffé Americano fiyatı: 27,50 TL

Starbucks Caffé Latte fiyatı: 27,25 TL

Starbucks Vanilla Latte fiyatı: 32,50 TL

Starbucks Caramel Frappuccino fiyatı: 37,00 TL

Starbucks White Chocolate Mocha fiyatı: 39,00 TL

Starbucks Çay Fiyatları:

Starbucks Türk Çayı Fiyatı Short (en küçük): 11,25 TL

Starbucks Türk Çayı Fiyatı Tall (küçük): 13,50 TL

Migros Starbucks Fiyatı

Migros’ta satılan Starbucks kahve çeşitleri ve fiyat listesi:

Starbucks Caffe Latte Premium Kahve Karışımı 14g: 4,16 TL

Starbucks Caramel Latte Premıum Kahve Karışm 21.5g: 4,16 TL

Starbucks Caffe Mocha Premium Kahve Karışımı 22g: 4,16 TL

Starbucks Vanilla Latte Premium Kahve Karışımı 21.5g: 4,16 TL

Starbucks Cappuccino Premium Kahve Karışımı 14g: 4,16 TL

Starbucks Single Origin Colombia Öğütülmüş Kahve 200g: 69,97 TL

Starbucks Veranda Blend Öğütülmüş Kahve 200g: 69,97 TL

Starbucks House Blend Öğütülmüş Kahve 200g: 69,97 TL

Starbucks Frappuccino Coffee 250ml: 27,80 TL

Starbucks Frappuccino Caramel 250ml: 27,80 TL

Starbucks Verona Blend Öğütülmüş Kahve 200g: 69,97 TL

Starbucks Frappuccino Mocha 250ml: 27,80 TL

Starbucks Tripleshot Şekersiz Sütlü Kahve İçecek 300ml: 31,80 TL

Starbucks Frappuccino Vanilla Aromalı 250ml: 27,80 TL

Starbucks Chilled Classics Cappucino 220ml: 30,90 TL

Starbucks Chilled Classics Coffee Latte 220ml: 30,90 TL

Starbucks Chilled Classics Caramel Macchiato 220ml: 30,90 TL

Starbucks Doubleshot Espresso Milk 200ml: 30,50 TL

Starbucks Doubleshot Espresso + Milk Şekersiz 200ml: 30,50 TL

Starbucks Kahve Çeşitleri ve Fiyatları (Macrocenter)

Starbucks Frappuccino Caramel 250 Ml Starbucks: 40,90 TL

Starbucks Doubleshot Espresso + Milk Şekersiz 200 Ml Starbucks: 40,50 TL

Starbucks Frappuccino Mocha 250 Ml: 40,90 TL

Starbucks Frappuccino Coffee 250 Ml: 40,90 TL

Starbucks Caffe Mocha Premium Kahve Karışımı 22G: 5,16 TL

Starbucks Cappuccino Premium Kahve Karışımı 14G: 5,16 TL

Starbucks Chilled Classics Cappucino 220 Ml: 40,90 TL 

Starbucks Frappuccino Vanilla Aromalı 250 Ml: 40,90 TL

Starbucks House Blend

Öğütülmüş Kahve 200 G: 109,95 TL

Starbucks Doubleshot Espresso Milk 200 Ml: 40,50 TL

Starbucks Tripleshot Şekersiz Sütlü Kahve İçecek 300Ml: 45,46 TL

Starbucks Veranda Blend Öğütülmüş Kahve 200 G: 109,95 TL

Starbucks Vanilla Latte Premium Kahve Karışımı 21.5G: 5,16 TL

Starbucks Tripleshot Kahveli Sütlü İçecek 300Ml: 45,45 TL

Starbucks Caramel Latte Premıum Kahve Karışm 21.5G: 5,16 TL

Starbucks Chilled Classics Skinny Latte 220 Ml: 40,90 TL

Starbucks Chilled Classics Coffee Latte 220 Ml: 40,90 TL

Starbucks Caffe Latte Premium Kahve Karışımı 14G: 5,16 TL

Starbucks Single Origin Colombia Öğütülmüş Kahve 200 G: 109,95 TL

Türk çayı küçük boy fiyatı: 18,00 TL

Türk çayı büyük boy fiyatı: 22,00 TL

Tam yapraklı çay küçük boy fiyatı: 29,00 TL

Tam yapraklı çayorta boy fiyatı: 29,00 TL

Tam yapraklı çay büyük boy fiyatı: 36,00 TL