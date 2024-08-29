Starlink, Botsvana'da faaliyet gösterecek

Botsvana'nın Starlink'e lisans vermesi, Başkan Mokgweetsi Masisi'nin Mayıs 2024'te Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir iş zirvesi sırasında Starlink'in Küresel Lisanslama ve Etkinleştirme Direktörü Ben MacWilliams ile görüşmesinden sadece üç ay sonra gerçekleşti. MacWilliams, bu toplantı sırasında Botsvana'da faaliyet göstermek için bir lisans alma konusunda ilgi gösterdi ve Başkan Masisi de bu teklifi hızla onayladı. Başkan'ın talimatını takiben, Botsvana İletişim Düzenleme Kurumu (BOCRA) lisanslama sürecini hızlandırdı ve iki hafta içinde tamamladı.

Bu gelişme, BOCRA'nın daha önce Starlink kitleri veya hizmetlerini ithal etmenin, kullanmanın veya satmanın yasadışı olduğunu ve ihlal edenlerin yasal sonuçlarla karşı karşıya kaldığını duyurduğu yasal kısıtlamalar dönemini takip ediyor.

Botsvana, Afrika'daki en yüksek veri fiyatlarından bazılarına sahip olmasıyla bilinir ve bu, 2,63 milyon vatandaşı için yaygın internet erişiminin önünde bir engel teşkil ediyordu. Ülke, özellikle uzak ve yetersiz hizmet alan bölgelerde daha uygun fiyatlı ve güvenilir internet hizmetleri sunacak olan Starlink'e lisans vererek mevcut bağlantı açığını kapatmayı amaçlıyor.

Starlink'in Botsvana'da hizmete girmesi ülkenin dijital bağlantıyı geliştirme ve dijital uçurumu azaltma çabalarında önemli bir adım anlamına geliyor. Hükümetin proaktif yaklaşımı, Starlink'in gelişmiş uydu teknolojisiyle birleştiğinde, Botsvana'da internet erişimini iyileştirecek, daha fazla dijital katılımı teşvik edecek ve sosyoekonomik kalkınmayı destekleyeceği öngörülüyor.