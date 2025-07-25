Starlink çöktü! On binlerce kişinin interneti kesildi

Kullanıcılar, yaşadıkları bağlantı problemlerini sosyal medya platformları ve arıza bildirim siteleri üzerinden paylaşmaya başladı.

BAĞLANTI PROBLEMİ X VE REDDIT ÜZERİNDEN DUYURULDU

X ve Reddit’te yapılan paylaşımlarda, hizmete erişimde yaşanan zorluklar dikkat çekti. Kullanıcıların kesintiyi geniş çevrelere duyurmasıyla sorun kısa sürede gündeme oturdu.

60 BİN KULLANICI KESİNTİDEN ETKİLENDİ

İlk bildirimler Türkiye saatiyle 22:30 civarında DownDetector platformuna ulaştı. Ardından arıza bildirimi sayısı hızla yükseldi ve yaklaşık 60 bin kullanıcı bağlantı sorunundan etkilendi. Kesinti, yalnızca belirli bir bölgeyle sınırlı kalmayarak çeşitli eyaletlerdeki kullanıcılar tarafından rapor edildi.

KESİNTİDEN ETKİLENEN BÖLGELER ÇEŞİTLİ LOKASYONLARA YAYILDI

DownDetector üzerinden yapılan kullanıcı bildirimlerine göre, Maryland – Washington DC hattı, Kuzey Kaliforniya, Teksas’ın iç kesimleri ve Indiana’nın doğu merkezi kesintiden etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Ayrıca, bazı Avrupa ülkelerinden de Starlink erişiminde sorun yaşandığı yönünde kullanıcı geri bildirimleri geldi.

RESMİ AÇIKLAMA STARLINK İNTERNET SİTESİNDEN YAPILDI

Starlink’in internet sitesinde yayımlanan bilgilendirmede, “Starlink şu anda bir hizmet kesintisi yaşamaktadır. Ekibimiz durumu araştırmaktadır.” ifadesi yer aldı. Ancak kesintinin nedeni ya da hizmetin ne zaman normale döneceğine dair herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı. Açıklamadan kısa bir süre sonra resmi web sitesine erişimde de güçlük yaşandığı bildirildi.

KIRSAL BÖLGELERDEKİ KULLANICILAR DOĞRUDAN ETKİLENDİ

Uydu tabanlı geniş kapsama ağı sayesinde özellikle kırsal ve internet altyapısı yetersiz bölgelerde tercih edilen Starlink, bu kesintiyle birlikte bu tür bölgelerdeki kullanıcılar için ciddi bir bağlantı sorununa yol açtı. Erişim imkânlarının sınırlı olduğu alanlarda kullanıcıların yaşadığı iletişim kesintisi, hizmetin önemini bir kez daha gündeme getirdi.