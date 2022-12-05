AKP’li Belediye'den Fatih'teki stadı yok edecek plan

İstanbul Fatih’te, 40 yıldan fazla bir süredir açık spor alanı olan ve amatör spor kulüplerinin kullandığı “Mimar Sinan Stadı’nın” bir kısmı, yapılan plan değişikliği ile cami alanına alındı. Plan değişikliği teklifine dayanak olarak gösterilen ön proje(avanproje), 23 Haziran 2019 seçimlerinden önceki son mesai gününde(Cuma), dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından onaylanmıştı. İBB’nin yeni yönetimi teklifinin İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı olduğunu iddia etti.

İBB Meclisi, AKP’li Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan, “Mimar Sinan Stadı Yenileme Alanı” ile ilgili imar planı değişikliği teklifini görüştü. İmar planlarında “Açık Spor Tesisleri Alanı’nda” kalan ve Mimar Sinan Stadı’nın bulunduğu 2712 ada 285 parselle ilgili değişiklik teklifinde özetle şöyle denildi.

“Çoğunlukla ‘Açık Spor Tesisleri Alanı’nda az bir kısmı yolda kalan 2712 ada 285 parselin bir kısmının Avanproje yapılanma şartlarında ‘Dini Tesisler Alanları’na(Cami alanına)… alınmasına”.

İBB Planlama Müdürlüğünün itirazı

İBB Planlama Müdürlüğü, Fatih Belediyesi’nden gelen plan değişikliği teklifini, kendi değerlendirmesini de ekleyerek İBB Meclisi’ne gönderdi. Müdürlük, teklife dayanak olarak gösterilen “Yenileme Avanprojenin”, 21 Haziran 2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylandığına dikkat çekti. (Söz konusu tarih, yenileme seçimi olan 23 Haziran 2019 tarihinden önceki son mesai günü olan cumaya denk geliyor.)

Müdürlük ayrıca, üst ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarında herhangi bir düzenleme yapılmadan sunulan teklifin İmar Kanununa ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı olduğunu, alınması zorunlu olan kurum görüşlerinin alınmadığını, ilçesine iade edilmesi gerekirken, yasa gereği 3 ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulmayan teklifin onaylanmış sayılacağı için teklifin İBB Meclisi’ne iletildiğini belirtti.

AKP düzeni tersine çevirdi

Önce üst ölçekli planlarda değişiklik yapılması ve sonra buna uygun alt ölçekli planlarda değişiklik yapılması gerekirken söz konusu teklifle yasal düzenleme tersine çevrildi.

İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubu, Fatih Belediyesi’nden gelen teklifi aynen kabul ederken, İBB yönetiminden de bu değişikliğe uygun üst ölçekli plan değişikliği hazırlayıp Meclise sunmasını istedi. CHP Grubunun karşı çıktığı teklif İBB Meclisi’nden oy çokluğu ile geçti.