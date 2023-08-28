Steam’de haftanın en çok satan oyunları belli oldu

Steam'de haftanın en çok satanlar listesini güncelledi.uzunca bir süredir zirvede yer aldıktan sonra Call of Duty: Modern Warfare 2 ve Hogwarts Legacy gibi yapımların çıkış yapmasıyla listede gerileyen Valve’ın el konsolu Steam Deck liderlik koltuğunu bir türlü tekrar oturamadı.
Listenin zirvesinde Baldur’s Gate 3 yapımının yer aldı.
Listenin ikinci sırasında CS: GO yer alırken, üçüncü sırada 6 Eylül’de çıkış yapacak Starfield yer aldı.
Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle
Baldur’s Gate 3
Counter-Strike: Global Offensive
Starfield
MahjongSoul
Apex Legends
Call of Duty
PUBG: BATTLEGROUNDS
ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON
Steam Deck
Wayfinder