Steam’in çalışan sayısı ortaya çıktı. Duyanlar şaştı kaldı

Daha önce Half Life oyunlarını yapan Valve, yıllardır opnline oyun satın alma platformu Steam üzerinden milyarlarca dolar para kazanıyor. Ancak dev şirketin çalışan sayısı, kazanılan para düşünülünce şaşırtan bir boyutta olduğu ortaya çıktı.

Ortaya çıkan mahkeme belgelerine göre 2021 yılı itibariyle Steam’de sadece 79 kişi çalışıyordu. Söz konusu belgelere göre Valve’ın donanım ekibinde 41 kişi çalışırken oyun ekibinde ise 181 kişi çalışıyordu. Şirkette ayrıca yönetici pozisyonda ise 35 kişi çalışıyordu.

Bir karşılaştırma yapmak gerekirse yılda yaklaşık 6,5 milyar dolar kazanan Valve’de 2021 sadece 371 kişi çalışırken, aynı parayı kazanan Electronic Arts’ta ise bu yıl toplam 13 bin 700 personel görev aldı.

Öte yandan açıklanan mahkeme belgelerine göre, Steam’de çalışan 79 personele ortalama, sosyal haklar ve diğer ödemeler de dahil, 967 bin dolar ödendi. Donanım ekibine ise ortalama 431 bin dolar ödendiği öğrenildi.