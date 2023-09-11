Stefan Kuntz'dan şaşırtan açıklama: Demek ki o kadar kötü hoca değilim

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz yarın Japonya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.﻿

Basın toplantısı öncesi TRT Spor'a konuşan teknik direktör Kuntz'un açıklamaları şu şekilde;

-Oyuncularımızın üzüntüsünü anlayabiliyorum. Ermenistan maçında kesinlikle büyük bir adım atabilirdik ama ufak bir adım atmış olduk. Türkiye'de şu andaki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Kendi elimizde kupaya katılmak ve kupaya katılacağız.

-Böyle arka plandaki uydurmaca ve yalan temelli konular beni kesinlikle ilgilendirmiyor. Bu normalde yapılmayacak bir durum.. Bu tarz durumlar, sosyal medyadan inanılmaz hakaretler işittiğim bir hale geliyor. Hala burada hocayım. Ne yaptığımızı biliyorum. EURO 2024'e katılacağız.

-Adım Almanya Milli Takımı ile geçiyor. Demek ki o kadar kötü bir hoca değilim.

Öte yandan Stefan Kuntz, basın toplantısında da şunları dedi;

-Alman vatandaşı olarak son maçın skoru bizi üzmüş olsa da Japonya'nın oynadığı oyun ve aldıkalrı net skor ne kadar kaliteli bir takım olduklarını göstermiş oldu.

-Yarınki maçta bizim de düşüncemiz fazla süre alamayan oyunculara süre vermekti. Japonya teknik direktörünün de fazla forma şansı vermediği oyuncularını oynatacağını söylemesi bizim kadro seçimimizde etkili olmayacak.

-Göreve başladığımızda Hamit Altıntop ve o zamanki yönetimle hedeflediğimiz ilk konu Uluslar Ligi'nde üst lige çıkmak ve Dünya Kupası'na katılmaktı. Portekiz maçında maalesef Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırdık ama Uluslar Ligi'nde üst lige yükseldik. Göreve geldikten sonra Anadolu takımlarındaki oyunculara şans verdik ve onlar da bu şansı iyi kullandılar, hatta bu performanslarıyla transfer yaptılar.

-Görevimiz sürecinde Burak gibi çok önemli bir forvet kariyerine son verdi. Bunun da üstünden gelmemiz gerekti. 19 maçlık serüvende aslında gol atma sorumluluğunu birçok oyuncuya devretmek zorunda kaldık, bunu da başardığımızı düşünüyorum. Genel olarak düşündüklerimizi uyguladığımızı söyleyebilirim.

-Yarınkli rakibimiz Japonya ile gelecek ay oynayacağımız Hırvatistan'ı oyun tarzı olarak birbirine benzetebileceğimizi düşünmüyorum. Aynı zamanda yarınki maç hazırlık niteliğinde ve Belçika'da oynuyoruz. Hırvatistan maçı ise Osijek şehrinde, biletleri tamamen satılmış bir statta ve deplasmanda oynanacak.