Kuntz'tan büyük suçlama. Resmen hedef gösterdi

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Japonya mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Kuntz'tan büyük suçlama. Resmen hedef gösterdi

Stefan Kuntz, Japonya'ya karşı 4-2 kaybedilen hazırlık maçı sonrası flaş açıklamalar yaptı.

Kuntz'un açıklamaları şu şekilde;
"Bertuğ Yıldırım beklediğimizden daha fazla süre aldı ve bu kamp sürecinin kazananı olduğunu söyleyebilirim. Eğer hoca ile ilgili insanlar olumlu bir şey söylemek istiyorlarsa insanlar, 'Genç oyuncuları maçlarda ne zaman oynatacağını bildiği' olabilir. Arda Güler'de de benzer şeyi yaşadık. Doğru zamanda oynattık ve karşılığını çok güzel şekilde aldık."

''HERKES BİR ŞEYLER YAPMALI''
"Fiziksel sorun yaşayanlar bir sonraki Milli Takım kampında olacak mı, olmayacak mı?" sorusunu yanıtlayan Kuntz, "Hırvatistan maçına kadar birçok maç oynayacaklar. Bazıları yeteri kadar süre alamadığı için belki de tempoyu yakalayamadılar. Bir şeyleri Milli Takım olarak elde etmek ve başarmak istiyorsak, herkes kendini ve oyunu geliştirmesi için bir şeyler yapmalı! Ermenistan maçında bazı oyuncular 12 KM üstü koştu. Bu artık standart diyebiliriz. Bu maçta hava çok sıcaktı. Bazı oyuncular taktiksel koşuları yapmadı." ifadelerini kullandı.

''HEP SORGULANAN HOCA!''
Belçika'daki taraftarların istifa tezahüratları ile ilgili konuşan teknik adam, "Taraftarın söylediklerini de Türkçemle anlıyorum. Geçen sene 4 maçı kazandığımızdan beri kimse hocayı korumuyor. Hep sorgulanan soru işareti olan hoca! Ama kesinlikle konu bu değil. 20 maç yaptık, 5'ini kaybettik. Bunlar sıralamada üzerimizde olan takımlar. Üzerinde çalışmamız gereken başka konular." sözlerini sarf etti.

''SAHADA CEVAP VERİLİR, RÖPORTAJLARDA DEĞİL!''
"Japonya ile aynı seviyede değiliz! Onlar bizden çok daha iyi oynadı. "Benim sorumluluk alanım oyuncular. Ben, oyuncularımdan bazı şeyleri beklerim. Oyuncular da A Milli Takım için %100'ünü verecek seviyeye gelmeli. Ben milli oyuncuydum, Almanya'da oynadım. Alman hocası olarak Türk Milli Takımı başında kenardaysam, bu maçları kazanmak için oradayım! Tüm teknik ekibimle beraber çok fazla efor harcıyoruz. Bizim tek hedefimiz Türk Milli Takımı'nı geliştirmek. Bunun için gururluyuz. En çok canımı acıtan konu, oyuncularım %100'ünü vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil!"

STEFAN KUNTZ'A YÖNELİK PANKART AÇILDI
Belçika'daki taraftarlar, teknik direktör Stefan Kuntz'u istifaya davet ederken, 'Go home Kuntz' (Evine dön Kuntz) şeklinde pankart açtı.

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