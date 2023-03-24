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Stefan Kuntz: Tek hedef galibiyet

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi Stefan Kuntz ve Cengiz Ünder, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 18:02
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Stefan Kuntz'tan açıklamalar

Stefan Kuntz: Tek hedef galibiyet
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A Milli Takım'da yarın oynanacak Ermenistan maçı öncesi teknik direktör Stefan Kuntz ve Marsilya forması giyen milli yıldız Cengiz Ünder, açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder'in açıklamaları şu şekilde;
"Milli Takım'da olmak benim için sürekli başka bir heyecan demek. Takımımızın ve içerideki arkadaşlık ortamı çok iyi. Şu an her şey yolunda ve galibiyete odaklandık."

"Biz futbolcuyuz, sadece işimizi yapmak istiyoruz. Yarın maçımızı oynayıp güzel bir sonuçla ülkemize dönmek istiyoruz"

"Henrikh Mkhitaryan ile iyi arkadaştık Roma'da. Onun burada olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Tek istediğimiz yarın maçı kazanıp, mutlu bir şekilde Türkiye'ye dönmek."

"Takım arkadaşlarımla da sürekli konuşuyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu turnuvanın bizim ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Günden güne daha iyi bir takım haline geliyoruz, tecrübeleniyoruz. Bu turnuvaya katılmayı çok istiyoruz. Hocamızla da sürekli bunu konuştuk, Almanya'da olmayı çok istiyoruz"

"Marsilya'da bu sezon başında hocamız benden daha fazla savunma yapmamı istiyordu. Başta zorlandım ama ardından alıştım ve şu anda her hafta forma giyiyorum."

Stefan Kuntz'un açıklamaları;
"FIFA sıralamasına baktığınız zaman Milletler Ligi ile Avrupa Şampiyonası arasındaki farkı görebiliyorsunuz ama bizim hedefimiz Almanya'da oynanacak şampiyonaya gitmek."

''Bu takım Avrupa’daki takımlardaki göre daha genç bir takım. Yeni bir sayfa açıyoruz. Tek hedef galibiyet.''

"Oyun içinde belirli prensipler vardır. Genel olarak o prensipleri ayakta tutmak istiyoruz, 3'lü de oynasak, 4'lü de oynasak. Biz biraz daha oyuncularımızın anlık durumlarına göre hareket ediyoruz."

"Ermeni futboluna biraz daha İspanyol futbol tarzı etki ediyordu ama koronavirüs sürecinden sonra hocanız değişti ve takım daha da gençleşti. Rusya U21'de oynayan ya da Bayern Münih II'de oynayan oyuncularınız var. Bu yüzden analizlerimi bir kenara bırakıp takımıma yoğunlaşabilirim."

Stefan Kuntz, Ermeni muhabirin "Yarın kaybedebilirsiniz. Böyle bir şey olursa ülkenize nasıl döneceksiniz?" sorusu üzerine; "Ben o senaryoyu kafamda oynamıyorum" cevabın verdi.

"Elimizdeki tüm oyuncular oynayabilecek durumda. Tayyip Talha ve Abdülkerim Bardakcı sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı ama diğer oyuncularımızın sağlık durumu iyi''

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