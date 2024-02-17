Stellantis 2023 net karını 18,6 milyar euroya yükseltti

Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, 2023 yılını büyük bir ivme kazanarak geride bıraktı. Şirket, 2023 yılında net gelirini yıllık yüzde 6 artışla 189,5 milyar euroya çıkardı., 2023 yılını rekor gelirle tamamlayan şirketin konsolide sevkiyat hacimleri, 2023’te yüzde 7 artarken, 2022 yılına göre yüzde 6 artan net gelir, 189,5 milyar euro seviyesine yükseldi.

Net karını yüzde 11 büyümeyle 18,6 milyar euroya yükselten şirketin endüstriyel serbest nakit akışları da yıllık yüzde 19 artışla 12,9 milyar euroya ulaştı. Küresel BEV (batarya elektrikli araç) satışları bir önceki yıla göre yüzde 21 yükselirken, LEV (yakıt hücreli elektrikli araçları içeren düşük emisyonlu araç) satışları bir önceki yıla göre yüzde 27 arttı. Stellantis’in PHEV araçları (şarj edilebilir hibrit) ABD'de birinci sırada ve LEV'ler ise ABD'de ikinci sırada yer aldı.

ELEKTRİKLİYE GEÇİŞ HAMLESİ

2023 yılında ortaya konulan performansın Dare Forward 2030 hedefleriyle uyumlu olduğuna dikkat çekilirken "Stellantis, 2023'te karbon ayak izinde yaklaşık yüzde 20 azalmayla 2038 yılına kadar karbon net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolunda güçlü adımlar atmaya devam etti" ifadeleri yer aldı. Şirket, Kuzey Amerika’daki genel pazar büyümesini ve elektrikliye geçiş hamlesini desteklemek üzere 2024 yılında 18 ek BEV model pazara sunacak ve 2024 yılı sonuna kadar toplam 48 modele ulaşacak.

"Esneklik, uygulama, dayanım ve çeviklik, Stellantis yaklaşımının temel unsurları olmaya devam ediyor" ifadelerinin yer aldığı açıklamada şirketin makroekonomik belirsizliklere rağmen, 2024 yılında çift haneli düzeltilmiş faaliyet geliri (AOI) marjı dışında pozitif endüstriyel serbest nakit akışına ilişkin minimum taahhüdünü yinelediğinin altı çizildi.

Stellantis CEO’su Carlos Tavares, bazı paydaşlarından gelen eleştirilere rağmen üst düzeyde performans sergilediklerine işaret etti. "Elde ettiğimiz rekor seviyedeki mali sonuçlar, sektörümüzde yeni bir küresel lider haline geldiğimizin ve 2024'te de güçlü kalacağımızın kanıtı" diyen Tavares, esnek teknolojileriyle ürün yol haritaları sayesinde ortaya çıkabilecek çeşitli senaryoları ele almaya ve Dare Forward 2030 hedeflerini gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.