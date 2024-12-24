Stellantis eski CEO’sundan elektrikli araç uyarısı

Elektrikli araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük sorunlardan biri yüksek maliyetlerdir. Tavares, batarya üretiminden lojistik zorluklara kadar birçok faktörün EV fiyatlarını artırdığını vurguladı. Örneğin, Fransa’nın “ekolojik bonus” ve elektrikli araç kiralama gibi teşviklerle bu sorunu aşmayı başardığını söyledi. Ancak benzer teşvikler dünya genelinde uygulanmazsa, EV dönüşümünün yavaşlayabileceğini belirtti.

ÇİN’İN ARTAN REKABETİ VE AVRUPA PAZARI

Tavares, özellikle Çinli üreticilerin Avrupa’daki pazar payını hızla artırdığını ifade etti. Çinli üreticilerin sunduğu agresif fiyatlandırma politikası, Avrupa’daki yerel markaların rekabet gücünü zorlaştırıyor. Tavares, hükümetlerin yerel üreticileri korumak için tarifeler veya teşviklerle bu rekabete müdahale etmesi gerektiğini savundu. Böylelikle hem çevre dostu yenilikler desteklenebilir hem de istihdam ve yerel işletmeler korunabilir.

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STELLANTİS VE EV YARIŞI

Stellantis, elektrikli araç pazarında rekabetçi kalma mücadelesinde zorluklarla karşılaştı. Kuzey Amerika’da tüketici tercihlerini karşılamayan eski model araçlar satışları olumsuz etkilerken, Avrupa’da Çinli üreticilerle fiyat rekabeti yaşandı. Buna karşın, Stellantis’in Çinli Leapmotor ile yaptığı ortaklık gelecek için umut vaat ediyor. Ancak bu girişimler henüz erken aşamada.

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KÜRESEL DÖNÜŞÜM İÇİN NELER GEREKLİ?

Tavares, hükümetlerin finansal ve altyapısal engelleri aşmak için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Şarj istasyonu yatırımları, tüketicilere yönelik teşvikler ve yerli üreticileri destekleyen politikalar, EV devrimini hızlandırabilir.

Carlos Tavares’in Stellantis’teki liderlik dönemi sona ermiş olsa da mesajı net: Elektrikli araçların geleceği için tüm paydaşların proaktif olması gerekiyor. Hükümetlerin ve tüketicilerin desteğiyle yeşil bir otomotiv sektörü hayal olmaktan çıkabilir.