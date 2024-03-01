Stellantis'le kiralama devi Ayvens arasında 500 bin araçlık anlaşma

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Stellantis, yeni bir anlaşma. Stellantis’in yeni nesil 500 bin aracı, dünya devi kiralama şirketi Ayvens'in 500 bin araçlık anlaşmaya imza attı. Stellantis’in ikonik markalardan ve çeşitli araç sınıflarından oluşan ürün gamında yer alan 500 bin adet yeni nesil aracı 2026 yılına kadar Ayvens'in Avrupa genelindeki kiralık araç filosuna katacak.

Bu anlaşmayla dünyanın 1 numaralı araç kiralama şirketi Ayvens'in geniş müşteri tabanını destekleyecek. Müşteri odaklı bir yaklaşımla ürün ve hizmetlerinde en ileri teknolojiyi

benimseyen iki şirket, bu anlaşmayla enerji geçişinde öncü olmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, bu anlaşmayla birlikte, model ailesini güçlendirecek. Anlaşmayı değerlendiren Stellantis CEO’su Carlos Tavares,“Ayvens’in müşteri tabanının daha sürdürülebilir mobilite seçeneklerineaşamalı geçişine yardımcı olacak, çok özel ve kapsamlı yeni bir anlaşmayıduyurmaktan heyecan duyuyorum. Elektrikli markalarımızla her ihtiyaca,bütçeye ve yaşam tarzına uygun bir araç sunuyoruz" dedi

Anlaşmayla ilgili görüşlerini aktaran Ayvens CEO’su Tim Albertsen iseşunları söyledi: “Müşterilerimize, sınıfının en iyi ürün yelpazesi ve hizmetkalitesi ile daha sürdürülebilir emisyonlara geçişlerinde yardımcı olacakkaliteli, çok markalı araçlar sunma arayışımız kapsamında Stellantis ile buçerçeve anlaşmaya vardığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.