Stellar Blade'e yeni yıl neşesi geldi

Stellar Blade, bu yıl PlayStation 5'te en dikkat çeken oyunlardan biri oldu. Muhteşem sanat tasarımı ve zorlu, çeşitli dövüş sistemi ile dikkat çeken oyun, şimdi de yıl sonuna doğru bir güncelleme alıyor. Bu güncelleme, Xion dünyasına tatil neşesini getiriyor ve bugün kullanıcılarla buluşuyor.

PlayStation'ın blog yazısında detaylandırıldığı üzere, güncellemeyle birlikte kamp alanlarında yeni arka plan temaları göreceksiniz. Bu temalar, savaşın stresini unutturacak, rahatlatıcı bir atmosfer yaratmak için tasarlandı. Ayrıca, yeni bir mini oyun da ekleniyor.

Aksesuar meraklıları için, Eve ve Adam karakterleri yeni kostümlerle donatılıyor. Eve, Santa Dress adı verilen yeni bir kostümle, Adam ise "I’m No Santa" kostümüyle karşımıza çıkacak. Eve için ayrıca Santa Girl adı verilen yeni bir saç modeli, Kar Kristal Gözlükler, Çelenk Küpeler ve Kızak Kulak Çerçeveleri de yeni aksesuarlar arasında yer alıyor.

Drone'unuzu da Rudolph Kozmetik Paketi ile yükseltebilirsiniz; bu paket, tehlikeli görünümünün altında sevimli bir tasarım barındırıyor. Xion'un her köşesi ise çelenkler, süslemeler, şeker kamışları ve Noel ağaçları ile donatılmış durumda.

Eğer tatil temalı güncelleme istemiyorsanız, Stellar Blade artık mevsimsel içeriği istediğiniz zaman etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak tanıyan yeni bir özellik sunuyor. Aynı şekilde, DLC içeriği için de bu seçeneği kullanmak mümkün. Güncelleme yarın kullanıma sunulacak, ancak kesin saat belli değil. Genellikle PlayStation, güncellemeleri otomatik olarak indirir ve kurar, fakat birkaç saat sonra yeni içeriği göremiyorsanız, manuel olarak güncelleme kontrolü yapabilirsiniz.

Bu güncelleme, Stellar Blade'in yıl boyunca gösterdiği gelişim ve oyuncularına sunduğu yeniliklerin bir devamı niteliğinde. Tatil sezonunu kutlamak için mükemmel bir fırsat sunuyor ve oyunun hayranlarına, oyun dünyasında biraz daha neşe ve eğlence getiriyor. Bu özel güncellemeyle, Xion şehri hiç olmadığı kadar canlı ve sevimli görünüyor.