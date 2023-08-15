Stephen King eleştirmenleri bölen filme hayran kaldı '20 yıl sonra klasik olabilir'

King, filmi “abartılı, aşırı, komik, düşündürücü” olarak nitelendirdi ve 20 yıl sonra klasik olarak anılacak filmlerden biri olabileceğini belirtti. Babylon filmi, izleyicileri ve eleştirmenleri ikiye bölen bir kara komedi.

Film Ne Anlatıyor?

Babylon filmi, Hollywood’un ilk dönemlerini merkeze alıyor. Film, sinemanın sessiz dönemden çıkış sürecinde birkaç oyuncunun yükseliş ve çöküşünü anlatıyor. Filmde Margot Robbie, sessiz filmlerin yıldızı Clara Bow’u, Brad Pitt ise Batı filmlerinin kovboyu Jack Daugherty’yi canlandırıyor.

Film, eleştirmenleri kutuplaştırdı. Bazıları Babylon’un hırsını, ihtişamını, performanslarını ve dönemi incelikli bir şekilde keşfetmesini alkışlarken, diğerleri aşırı doldurulmuş ve dağınık olduğunu düşündü.

King Neler Söyledi?

75 yaşındaki King de filmle ilgili görüşlerini bildirenlerin arasına katıldı. Karışık yorumlara aldırmayan King, Damien Chazelle’in üç saatlik filminden övgüyle bahsetti.

Amerikalı yazar, 7 milyonu aşkın takipçisine şöyle yazdı:

"Belki bu filmden çok benim hakkımda bir şey söylüyordur ama BABYLON’un son derece zekice olduğunu düşündüm: Abartılı, aşırı, komik, düşündürücü. Kötü eleştiriler alan ve 20 yıl sonra klasik olarak anılacak filmlerden biri olabilir."

King, Babylon filmini Whiplash, Aşıklar Şehri (La La Land) ve Ay’da İlk İnsan’ın (First Moon) Oscarlı yönetmeni Damien Chazelle’in imzasını taşıyan bir başyapıt olarak nitelendirdi. Film, üç dalda Akademi Ödülü’ne aday gösterilse de hiçbirini kazanamamıştı.

Film Nerede ve Ne Zaman Gösterime Girdi?

Babylon filmi, 2022’de prömiyerini yaptı. Film, Türkiye’de de 2023 Ocak ayında vizyona girdi. Film, gişede beklenen ilgiyi göremese de kült bir hayran kitlesi edindi.