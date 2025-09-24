Stjepan Tomas'tan Fenerbahçe yorumu: "Dinamo Zagreb için harika şans!"

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde bugün Dinamo Zagreb ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Stjepan Tomas Hırvat basınına konuştu.

Stjepan Tomas, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hedefinden uzak kalmasının kulüp için büyük hayal kırıklığı olduğunu belirterek, “Onlar için Avrupa Ligi'nde oynamak bir tür başarısızlık. Bu yüzden Jose Mourinho’yu gönderdiler. Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı bekliyorlardı ve burada önemli bir rol oynamak istiyorlar. Fenerbahçe istikrarlı bir kulüp; mali krizleri yok, devlet, sponsorlar ve Türkiye’deki en güçlü yapılar tarafından destekleniyor.” dedi.

“OYUNLARINDA GELİŞME YOK”

Kadrodaki revizyona dikkat çeken Tomas, şu ifadeleri kullandı:

“Çok fazla oyuncu değiştirdiler. Geçen seneye kadar Džeko, Tadić, Kostić, Livaković gibi birçok Balkan oyuncusu vardı. Kimse kalmadı, bir temizlik yaptılar ve yeni isimlere yöneldiler. Evet, Milan Skrinjar ve Marco Asensio gibi yıldızlar alındı ama takım oyununda aynı etkiyi göremedim. Trabzon, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarını izledim, oyunlarında gelişme yok. Belli sorunları var, bu çok açık.”

“DİSİPLİNLİ OLURLARSA KAZANABİLİRLER”

Dinamo Zagreb’in bu fırsatı değerlendirebileceğini dile getiren Tomas, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

“Dinamo için bu, maçı kazanmak adına harika bir şans. Disiplinli olurlarsa kesinlikle başarabilirler. Fenerbahçe’nin tamamlanıp tamamlanmadığını, John Duran ve Edson Álvarez’in oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Onlar için çok şey ifade ediyorlar.”