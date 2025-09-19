Stoilov’dan Beşiktaş galibiyeti yorumu: “Hak ettiğimiz bir 3 puandı”

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş’ı 3-0 mağlup eden Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bulgar çalıştırıcı, hızlı buldukları gollerin maçın gidişatını değiştirdiğini söyledi.

“İLK GOLÜ BULMAK BİZİ RAHATLATTI”

Maçın başında gelen golün önemine vurgu yapan Stoilov, “İlk golü hızlı bulduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hemen ardından ikiyi bulduk. Bu bizim için çok önemliydi. Stratejimizi değiştirdik. Orta alanı kapatarak kazandığımız toplarla hızlı çıkmaya çalıştık. Tüm alanları kapatmayı başardık.” ifadelerini kullandı.

“FORVETLERİMİZ FORMUNDA DEĞİL”

Pozisyonları değerlendirmekte sorun yaşadıklarını belirten Bulgar hoca, “Çok pozisyon yakalamamıza rağmen hepsini değerlendiremiyoruz. Santrforlarımız en iyi formlarında değiller. Daha üretken olmamız lazım ama hak ettiğimiz bir 3 puan aldık diye düşünüyorum.” dedi.

“ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Takımın gelişimini sürdürmesi gerektiğini söyleyen Stoilov, “Geldiğim ilk günden itibaren şunu söyledim, çok çalışacağız. Oyuncularımız her seferinde bir adım daha öne atacak ve sürekli gelişecekler. Çözmemiz gereken çok sıkıntı var ve aynı zamanda bazı pozisyonlarda rekabeti artırmamız gerekiyor.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.