Stoilov’dan Beşiktaş galibiyeti yorumu: “Hak ettiğimiz bir 3 puandı”

Kaynak: Haber Merkezi
Stoilov’dan Beşiktaş galibiyeti yorumu: “Hak ettiğimiz bir 3 puandı”

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş karşısında alınan 3-0’lık galibiyeti değerlendirerek “Stratejimizi doğru uyguladık, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş’ı 3-0 mağlup eden Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bulgar çalıştırıcı, hızlı buldukları gollerin maçın gidişatını değiştirdiğini söyledi.

“İLK GOLÜ BULMAK BİZİ RAHATLATTI”

Maçın başında gelen golün önemine vurgu yapan Stoilov, “İlk golü hızlı bulduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hemen ardından ikiyi bulduk. Bu bizim için çok önemliydi. Stratejimizi değiştirdik. Orta alanı kapatarak kazandığımız toplarla hızlı çıkmaya çalıştık. Tüm alanları kapatmayı başardık.” ifadelerini kullandı.

“FORVETLERİMİZ FORMUNDA DEĞİL”

Pozisyonları değerlendirmekte sorun yaşadıklarını belirten Bulgar hoca, “Çok pozisyon yakalamamıza rağmen hepsini değerlendiremiyoruz. Santrforlarımız en iyi formlarında değiller. Daha üretken olmamız lazım ama hak ettiğimiz bir 3 puan aldık diye düşünüyorum.” dedi.

“ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Takımın gelişimini sürdürmesi gerektiğini söyleyen Stoilov, “Geldiğim ilk günden itibaren şunu söyledim, çok çalışacağız. Oyuncularımız her seferinde bir adım daha öne atacak ve sürekli gelişecekler. Çözmemiz gereken çok sıkıntı var ve aynı zamanda bazı pozisyonlarda rekabeti artırmamız gerekiyor.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

Son Haberler
Tuvana Türkay'ı hiç böyle görmediniz! Takipçilerinden tam not aldı
Tuvana Türkay'ı hiç böyle görmediniz! Takipçilerinden tam not aldı
Al Ahli’den mucize geri dönüş! Merih Demiral son sözü söyledi
Al Ahli’den mucize geri dönüş! Merih Demiral son sözü söyledi
Banka promosyonu için Bakanlıktan kritik adım!
Banka promosyonu için Bakanlıktan kritik adım!
Sergen Yalçın’dan ağır yenilgi sonrası itiraf: “O seviyenin çok altındayız”
Sergen Yalçın’dan ağır yenilgi sonrası itiraf: “O seviyenin çok altındayız”
Ali Koç'un söylemi Ferhat Gündoğdu'nun umrunda değil! MHK paylaşım yaptı
Ali Koç'un söylemi Ferhat Gündoğdu'nun umrunda değil! MHK paylaşım yaptı