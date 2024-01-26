Stoltenberg'den Erdoğan'a teşekkür

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Belçika temasları kapsamında Brüksel’deki NATO Karargahı'nı ziyaret ederek, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Spajic ve Stoltenberg, görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, Karadağ’ın son derece kritik bir müttefik olduğunu ifade ederek, Karadağ’ın NATO faaliyetlerinden bahsetti. Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Stoltenberg, “Putin, Ukrayna’da kazanırsa gücü yeniden kullanması riski doğacaktır” ifadelerini kullandı.

Temmuzda Washington’da düzenlenmesi planlanan bir sonraki zirvenin hazırlıklarının da masaya yatırıldığını sözlerine ekleyen Stoltenberg, çalışmaların NATO’nun kararlılığını ve savunmasını arttırmaya dair olduğunu aktardı. TBMM Genel Kurulu’ndan geçen İsveç’in NATO üyeliği protokolünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalamasını da ele alan Stoltenberg, “Bu hafta TBMM’nin İsveç’in üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyor ve kararı hızlı bir şekilde imzalaması sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Stoltenberg, Macaristan Başbakanı ve hükümetinin İsveç’in NATO üyeliğini parlamento açılır açılmaz onaylama kararına karşsında da memnuniyet duyduklarını söyledi.

31 NATO BÜYÜKELÇİSİ SARAYBOSNA’YI ZİYARET EDECEK

Basın toplantısında Karadağ’ın NATO’ya katkılarından ve Batı Balkanlar’daki stratejik önemine değinen Stoltenberg, görüşmede Bosna Hersek’teki güvenlik durumunu da görüştüklerini açıkladı. Stoltenberg, “Kuzey Atlantik Konseyi, 31 NATO büyükelçisinin tamamı önümüzdeki hafta Saraybosna’ya bir ziyaret düzenleyecek. Bu, Bosna Hersek’in egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteğin ortaya konulmasıdır. Tüm siyasi liderlerin ülkenin birliğini korumak için çalışması gerekiyor. Bu, ülke ve bölgenin istikrarı için kilit öneme sahip” dedi.

Karadağ Başbakanı Spajic de Balkanlar’ın NATO’nun stratejik önem ve öncelik verdiği bölgeler arasında bulunduğu konusunda hemfikir olduklarını ve Karadağ’ın NATO’nun güvenilir bir ortağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti.