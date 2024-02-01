Stoper bölgesinde İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu tercih. Kara kara düşünüyor

Fenerbahçe, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek özellikle stoper pozisyonunda İsmail Kartal'a geniş bir rotasyon seçeneği sunmuş durumda. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor deplasmanına yönelirken, teknik direktör İsmail Kartal, hangi stoperleri sahaya süreceği konusunda henüz kararını vermedi ve bu durum kendisi için tatlı bir zorluk oluşturuyor.

Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendiren transferler arasında Bonucci ve Çağlar gibi önemli isimler bulunuyor. Ayrıca, Afrika Kupası'ndan dönen Djiku'nun formunu bulması ve Oosterwolde'nin stoper pozisyonunda etkili performans sergilemesi, Kartal'ı hangi iki savunma oyuncusunu tercih edeceği konusunda kararsız bıraktı.

5 İSMİN ARASINDAN KİMLERİ OYNATACAK?

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Bonucci, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Serdar Aziz gibi stoperler arasından hangi isimleri sahaya süreceğine karar vermek durumunda. Kartal, oyuncularının antrenman performansını yakından takip ederek kararını belirleyecek.

Bu noktada, Serdar Aziz'in savunma hattındaki "en zayıf halka" olarak değerlendirildiği, Djiku ve Oosterwolde'nin ise güçlü adaylar olduğu öğrenildi. Ayrıca, yeni transferlerden Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra, hafif bir sakatlık yaşayan Bonucci'nin ve yakında dönecek olan Becao'nun varlığı, Fenerbahçe camiasını umutlandırdı.