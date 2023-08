Stoperleri revirde olan takım Trabzonspor!

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Türkiye 2. Ligi'nde grubunun şampiyonluk adaylarından olan 1461 Trabzon karşısında, 4 stoperinden yoksun olarak çıkan Bordo Mavililer, mecburen iki genç stoper adayıyla Antalya öncesi son provasını yaptı.

Stoper bölgesinde; Benkovic, Fernandez, Denswil ve Hüseyin'den yoksun hesap, kitap yapan Nenad Bjelica, haftaya cuma günü geç saatte Antalyaspor önünde, Benkovic'i maskeyle de olsa oynatacak sanırım. Denswil'in sakatlığı, bir haftaya kadar oynar ya da oynamaz.

Ayrıca, Siopis ve Orsic'in sakatlıkları da devam ederken, bu sıkıntılı süreci en az kayıpla atlatmak isteyen Trabzonspor'un teknik patronu, Kırmızı Beyazlı güney ekibi önünde sağ, sol stoperde Benkovic ve Ali Şahin ya da Benkovic- Denswil ile başlar bence.

Bu akşam, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki, Yavuz Selim Stadyumu'nda taraftarlarının da yalnız bırakmadığı Karadeniz ekibi, oyunun ilk 22 dakikalık bölümünde Eren ve Gomez ile 2-0 öne geçerken sahaya yerleşme, yayılma ve kullanma konusunda bir adım daha yukarı çıkmış.

*

Rakipten mi kaynaklandı bilmiyorum ama Ali Şahin ve Arif Boşluk 'Rahat olun. Haftaya iş bize kalırsa sırıtmayız' mesajını verdiler diyebilirim.

Her be olursa olsun Uruguaylı Maxi Gomez'siz bir hücum hattı aklıma gelmiyor.

İkinci 45 dakikanın başında yeni transferlerden; hücum hattında Teklic, sağ bekte Mehmet Can, sol içte Göktan'ı ilk kez yarım devre de olsa daha net izledik ama resmi maçta kendilerini ancak daha iyi belli ederler diye düşünüyorum.

Yalnız, sahadaki Hırvat Tonio Teklic'in hepsi, hep buysa! sezon boyunca hep yedek oturur, benden söylemesi.

Oyunun ikinci yarısında, ilk 11'in tamamını değişen Bjelica, yenileri ve gençleri bir kez daha izleme fırsatı buldu. Trezeguet, Enis Destan ve Kerem Şen ile 3 gol daha bulan Bordo Mavililer, sahadan 5-0 galip ayrıldıysa da, önündeki son haftayı çok sıkı geçirmesi lazım.

Bana göre; bu takımın sadece önemli bir eksiği daha var. Kanatlarda göze hoş gelir varyetelerle, rakip cezaalanında adam eksiltecek, rakip defansı kafa kafaya vurduracak, dar alanda çalım atan, bireysel kabiliyetli topla da çabuk olan bir kanat oyuncusu.

O zaman tribünlerinde boşluk da kalmaz. Yoksa bu takım çok sıkıntı çeker söyleyeyim.

İnşallah yanılan ben olurum.