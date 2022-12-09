﻿Buna dikkat. Belirtileri varsa hemen doktora koşun

Yasemin.com’da yer alan habere göre; İngiltere'de duyulmaya başlayan ve panik eden salgın hakkında güncel bilgiler gelmeyi sürdürüyor. Son dönemlerin sıklıkla araştırılan ve çocuklarda görülme olasılığının arttığı strep A virüsü merak konusu olduğu biliniyor. Ciltte veya boğazda yaygın olarak görülmeye başlayan bakteriler; boğaz ağrısı, yumuşak doku enfeksiyonları olarak kendini göstermektedir.

Esas olarak küçük çocukları etkilese de bebek ve yaşlılarda da gözükmektedir. Herkesin etkilendiği strep A enfeksiyonu ne tür hastalıklara neden olduğu ve enfeksiyonunun nasıl önleneceği merak konusu oldu. Peki Strep A nedir? Strep A enfeksiyonunun belirtileri nelerdir?

STREP A NEDİR?

Boğazın arka bölümlerini etkileyen bakteriyel bir enfeksiyon olan strep "A grubu Streptokok" (GAS) olarak bilinmektedir. Belirli dönemlerde yoğun olarak görülmeye başlayan strep boğaz vakalarının çoğu küçük çocuklarda görülürken yetişkinlerde enfekte olma durumu görülmektedir. Strep bakterisi bir kişiye yakından, dolaylı ya da temas yoluyla geçmektedir. Vücuda giren strep bakterisi ilk öncelik olarak boğaz kısımlarının arkasını etkileyerek boğazdaki bademcikleri enfekte eder ve iltihaplanmaya yol açar. Öksürük, hapşırma gibi esnalarda küçük hava damlacıklarının etrafa yayılmasıyla bakteri dışarıya atılır. Bu nedenle strep hastalığı oldukça bulaşıcı bir hastalıktır.

STREP A BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bakteriler ilk olarak boğazda görülmeye başlanır. Cilt üzerinde de belirtiler gösteren strep a bakterisini herhangi bir belirti göstermeden de taşıyabilirler. Hastalığın vücutta göstermeye başladığı semptomlar ise şunları içerir:

Boğaz ağrısı

Ağrılı yutkunma

Baş ağrısı

Vücudun diğer bölümlerinde meydana gelen dökülme

Kusma ya da mide bulantısı

Ateşlenme

Bademcilerin kızarması ve şişmesinin meydana gelmesi

Kas ağrıları

Yorgunluk

Ciltte meydana gelen kırmızı benekler ve yaralar