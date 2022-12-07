Yoğun bakımlar doldu. O ülke diken üstünde. Felaket bir durum yaşanıyor açıklaması yapıldı

Elde edilen bilgilere göre, Almanya'da parainfluenza (RVS virüsü) nedeniyle felaket yaşanıyor.

Hastanelerde çocuk yoğun bakımlarının dolduğu bildirildi. Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği, ülkedeki çocuk bakım ünitelerinde "felaket bir durum yaşanıyor" açıklamasında bulundu.

Dernek, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan ve son derece bulaşıcı RVS virüsünün çocuklar için tehlike oluşturduğun dikkat çekerek şimdiden yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu duyurdu.

YOĞUNLUK NEDENİYLE TEDAVİLER GECİKİYOR

Açıklamada, salgın nedeniyle yoğunluktan dolayı hastaların 100 kilometreden daha uzak başka hastanelere nakledildiği, bazı acil durumda ameliyat edilmesi gereken çocukların üç gün bekletilmek zorunda kalındığı belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) yayımladığı raporda, yaşanan yoğunluğun önümüzdeki haftalarda daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

Yaşanan salgın ve hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı federal eyaletlerin birlikte çalışarak bu sorunla mücadele ettiği bildirildi.

“ÇOCUKLAR ONLARA BAKAMADIĞIMIZ İÇİN ÖLÜYOR”

Pediatrik yoğun bakım uzmanı doktor Michael Sasse ise "Çocuklar artık onlara bakamadığımız için ölüyor." açıklamasında bulundu.

Hastanelerin yoğun bakım servislerinde zaten bir yoğunluk yaşandığını belirten uzmanlar, RVS virüsü salgını nedeniyle bu yoğunluğun aşırı şekilde arttığı, bazı hastanelerin maksimum hasta sayısına ulaştığını kaydetti.