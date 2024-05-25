Stres kırığına iyi gelen besinleri uzmanları açıkladı

Stres kırığı, kemikler üzerindeki aşırı yük ve baskı sonucu oluşan mikro çatlaklardır ve özellikle sporcular arasında yaygın olduğu biliniyor.

Uzmanlar, bu tür yaralanmaların iyileşmesinde beslenmenin önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

İşte stres kırığına iyi gelen besinler ve bu konuda önerilerde bulunan uzmanların isimleri:

Kalsiyum ve D Vitamini

• Süt ve Süt Ürünleri: Kalsiyum açısından zengin olan süt, yoğurt ve peynir, kemik sağlığını destekler.

• Yeşil Yapraklı Sebzeler: Ispanak, roka ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler, hem kalsiyum hem de D vitamini bakımından zengindir.

• Uzman Diyetisyen Ayça Sena Yılmaz: Yılmaz, potasyum ve arjinin içeren gıdaların stres kırığına karşı etkili olduğunu vurguluyor ve muz, fasulye, mercimek, ıspanak, patates, kavun ve portakal gibi besinleri öneriyor.

Protein Kaynakları

• Tavuk ve Yumurta: Yüksek kaliteli protein içeren tavuk ve yumurta, kemik onarımını destekleyen önemli besinlerdir.

• Kurubaklagiller: Mercimek, nohut ve kuru fasulye gibi kurubaklagiller, proteinin yanı sıra magnezyum ve demir gibi mineralleri de sağlar.

Antioksidanlar ve Omega-3 Yağ Asitleri

• Balık: Somon ve sardalya gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri açısından zengindir ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.

• Meyveler ve Sebzeler: Portakal, kivi, elma ve yeşilbiber gibi meyve ve sebzeler, antioksidanlar açısından zengindir ve vücudun stresle mücadelesine destek olur.

Magnezyum Kaynakları

• Kakao ve Sarımsak: Kakao ve sarımsak, magnezyum açısından zengin besinlerdir ve kasların ve sinir sisteminin sağlıklı işleyişine katkıda bulunur.

Ek Uzman Önerileri

• Düzenli ve Dengeli Beslenme: Uzmanlar, stres kırığı riskini azaltmak için dengeli ve düzenli beslenmenin önemini vurguluyor.

• Yeterli Hidrasyon: Vücudun yeterli miktarda su alması, besinlerin kemiklere taşınmasını ve toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

• Besin Takviyeleri: Eğer gerekli görülürse, doktor kontrolünde kalsiyum ve D vitamini takviyeleri alınabilir.