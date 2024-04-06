Stresi 5 dakikada Beşiktaş yapıyor. Korkulu rüyanızı bitirecek yöntem

Stresle başa çıkmanın yolu, sempatik sinir sistemimizi (savaş veya kaç tepkisi) etkisiz hale getirmekten geçer.

Stres altındayken, kortizol ve diğer hormonlar ile nörotransmitterlerin salınımını tetikleyen savaş veya kaç tepkisi otomatik olarak devreye girer. Sempatik sinir sistemini kapatmak, parasempatik sinir sisteminin (dinlenme ve sindirme modu) bu maddeleri normal seviyelere indirmesine olanak tanır, böylece sürekli yüksek kortizol seviyelerine maruz kalmayız.

Sempatik sinir sistemini kapatmak için bilinçli bir çaba gerekir, ama bu çaba, anında rahatlama ve uzun vadeli sağlık faydaları için değerlidir. Günlük stresi azaltmak için beş dakikalık basit bir uygulama bile faydalı olabilir.

1. Kutu Nefesi Tekniği

Bu teknik, nefes alıp verirken ve her bir nefes arasında nefesinizi tutarken dört eşit sayı kullanır. Her bir adım için dörde kadar sayın: Yavaşça nefes alın, tutun, yavaşça nefes verin, ve tekrar tutun.

2. Beş Dakikalık Meditasyon

Beş dakika için zamanlayıcı kurun ve dik bir pozisyonda rahatça oturun. Gözlerinizi kapatın ve nefes alıp verişinize odaklanın. Dikkatiniz dağılırsa, nazikçe nefesinize geri dönün.

3. Doğa Terapisi

Beş duyunuzu kullanarak doğayla bağ kurun: Görebileceğiniz beş şey, hissedebileceğiniz dört şey, duyabileceğiniz üç şey, koklayabileceğiniz iki şey ve tadabileceğiniz bir şey bulun. Alternatif olarak, doğanın keyfini çıkararak 20 dakikalık bir yürüyüş yapın.

4. İlişkilerinizi Güçlendirin

Bir arkadaşınızla veya aile üyenizle kaliteli zaman geçirin. Onlarla birlikteyken, konuşmanıza tamamen odaklanın, aktif dinleyin ve şefkatle yanıt verin.

5. Aralıklı Oruç

Aralıklı oruç, parasempatik sinir sisteminizin aktive olmasına yardımcı olabilir. Kendinize uygun bir oruç programı belirleyin, örneğin 16 saat oruç ve 8 saat yeme süresi.