Su altında heyecanlandırıcı keşif

Keşif, Napoli Körfezi'nin kuzey kıyılarında bulunan deniz koruma alanı ve UNESCO Dünya Mirası Alanı olan Bay Sommersa'da yapıldı. Bölge bir zamanlar Roma şehri Baia olarak tanınan yerdi.

Antik kent bölgedeki volkanik aktivite nedeniyle yok oldu ve yüzyıllar boyunca su altında kaldı. Sualtı yapıları bir nebze sağlam kalmış ve araştırmacıların mozaik taban gibi keşifler yapmasına olanak sağlıyor.

Campi Flegrei Arkeoloji Parkı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "yüzlerce farklı şekilde, binlerce mermer levha"nın yer aldığı son keşfi duyurdu.

Arkeoloji ekibinde bir yetkili "Bu mermer zemin, en büyük su altı restorasyon çalışmasının merkezinde keşfedildi" dedi ve araştırmayı "yeni bir meydan okuma" olarak nitelendirerek "kalıntıların aşırı parçalanmış olması ve geniş alanlara yayılması nedeniyle oldukça karmaşık hale geldiğini" belirtti.

Arkeologlar mermer zeminin daha önce başka zeminleri veya duvarları süslemek için kullanılmış olan geri kazanılmış, ikinci el mermerden yapıldığını düşünüyorlar.

Her bir mermer parçası bir kareye keskinleştirilmiş ve üzerine daireler çizilmiş halde bulunuyor.

Campi Flegrei Arkeoloji Parkı, başka bir sosyal medya gönderisinde keşfedilen mozaik zeminin muhtemelen MS 3. yüzyıldan kalma olduğunu, odanın tarzını ve malzemelerin yeniden kullanımını o dönemde yaygın uygulamalar olduğunu belirtti.