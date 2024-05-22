Su baskını yolu kapattı

Kütahya Valisi, dün gece saatlerinde meydana gelen su baskını felaketinin yaşandığı sahada AFAD yetkilileriyle incelemelerde bulundu.

AFAD yetkililerinin son durum hakkında bilgilendirmede bulundukları Vali Işın, baskın felaketinden sebep kapanan yol ve bölgede alınan önlemler hakkında konuştu.

Bölge sakinlerinin ihbarından sonra hızla olay mahalline intikal eden AFAD ekiplerinin yolda mahsur kalan herhangi bir araç veya insana denk gelmediği bilgisini paylaşan Vali, yolun kenarlarında ulaşımı sekteye uğratacak su birikintilerinin bulunduğunu söyledi.

Dün gece 1.15 itibarıyla yolun iki yönlü olmak üzere trafiğe kapatıldığını ve Seyitömer Beldesi'ne ulaşımın diğer güzergâhlar üzerinden sağlandığını belirten Kütahya Valisi, maden sahasındaki pasa sahasında kütle hareketlerinin tespit edildiğini, söz konusu hareketliliğin de suyu taşırdığını bildirdi.

Su baskınının vurduğu yoldaki çalışmaları yakından takip ettiğini de sözlerine ekleyen Vali Işın, olası yeni baskınlara karşı tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.