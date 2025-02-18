Su baskınlarını önlemek için MESKİ seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Su baskınlarını önlemek için MESKİ seferber oldu

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yağmursuyu hatları, ızgara ve menfez temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, tüm ilçelerde ani ve aşırı yağışlar sonucu oluşabilecek sorunlara karşı aldığı tedbirleri artırarak, yağmursuyu hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gerçekleştirilen bakım ve temizlik işlemleri, yağmursuyu hatlarının verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor ve suyun hızlıca tahliye edilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, bu çalışmalar sayesinde tıkanıklıklar önlenerek ani yağışlarda su birikintisi riski en aza indiriliyor. MESKİ, aşırı yağışlar sonucu cadde ve sokaklarda oluşabilecek su birikintilerinin yol açacağı hasarlara karşı da önlemler alarak, yaya ve araçların trafik güvenliğini koruyor.

Periyodik olarak yapılan yağmursuyu hattı bakım çalışmalarıyla, hatların ömrü uzatılarak büyük onarım maliyetlerinin önüne geçiliyor.

Su baskınlarını önlemek için MESKİ seferber oldu

Su baskınlarını önlemek için MESKİ seferber oldu

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