Su bitti! Vatandaş çileden çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Su bitti! Vatandaş çileden çıktı

Konya Kadınhanı’nda üç aydır süren su kesintileri halkı canından bezdirdi. Sosyal medyada her gün isyan eden vatandaşlar KOSKİ’den ve belediyeden kalıcı çözüm bekliyor.

AHMET KOÇ-KONYA-KADINHANI/ YENİÇAĞ

AKP’nin “kalemiz” olarak adlandırdığı Konya’nın Kadınhanı ilçesinde aylardır süren su krizi, vatandaşları çileden çıkardı. İlçede yaşayanlar her gün sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışırken, musluklardan su akmaması hayatı durma noktasına getirdi.

İlçedeki vatandaşlar, işten geldiklerinde duş alamadıklarını, hayvanlarının susuz kaldığını ve su kesintilerinin haber verilmeden aniden gerçekleştiğini belirtiyor. Bu durum özellikle sıcak yaz günlerinde büyük bir mağduriyete yol açıyor. Sosyal medya paylaşımlarında, halkın sabrının tükendiği ve çözüm için artık acil adımlar bekledikleri açıkça görülüyor.

KOSKİ yetkililerinin bir ay önce gelip çözüm sözü vermesine rağmen henüz somut bir adım atılmamış olması halkta büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda. Süregelen bu sorun karşısında belediyeye ve KOSKİ’ye tepkiler giderek artıyor. Her gün artan şikayetler ilçeyi adeta gündemden düşürmüyor.

Kadınhanı halkı, artık beklemek istemiyor. Suyun bir temel yaşam hakkı olduğunu hatırlatarak, ilgili kurumları daha fazla vakit kaybetmeden kalıcı çözümler üretmeye çağırıyor. Sorunun çözülmemesi durumunda tepkilerin daha da büyümesi kaçınılmaz görünüyor.

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