Su çekildi, Sapanca’da tarihi kilise gün yüzüne cıktı

Marmara Bölgesi’nin en büyük doğal su kaynağı olan gölde, su seviyesi 29,70 metreye kadar gerileyerek son yılların en düşük seviyelerinden birini gördü. Sapanca Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle Kartepe kıyılarında tarihi kilise kalıntısı ortaya çıktı.

Kocaeli ve Sakarya'da 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü'nde, son aylarda bölgedeki yağışların azalması nedeniyle su seviyesi düştü.

Yağışsız geçen yaz ayları ve artan sıcaklıkların etkisiyle su seviyesi geriledi. Kotun 29,70 metreye kadar gerilediği gölde, son yılların en düşük seviyelerinden biri yaşanırken gölde bulunan tarihi yapı da gün yüzüne çıktı.

Daha önceki yıllarda da suyun çekilmesiyle ortaya çıkan Kartepe kıyılarına 300 metre mesafedeki yapının tarihi bir kilise kalıntısı olduğu biliniyor. Dikkat çeken manzara, dron ile görüntülendi.

