Su damlalarıyla şişesini doldurmaya çalışan Gazzeli çocuk yürekleri dağladı

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altında olan Gazze Şeridi'nde yaşam şartları giderek zorlaşıyor. İsrail'in düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az en az 14 bin 690’i çocuk, 9 bin 680'i kadın olmak üzere 34 bin 183 Filistinli katledildi, 77 bin 143 kişi ise yaralandı. Enkaz altında halen ulaşılamayan cesetlerin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı yerler de hedef alınarak tahrip ediliyor.

İsrail ordusunun son 10 gündür Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 469 kişi yaşamını yitirirken, hayatta kalanlar için de yaşam koşulları giderek zorlaşıyor. Açlık ve susuzlukla karşı karşıya kalan Gazzeliler, kısıtlanan yardımlarla hayatını idame etmeye çalışıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, iki hafta önce Gazze Şeridi'ndeki tüm su kuyularının tamamen kapatıldığını açıklamıştı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise, acı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Su kıtlığının yaşandığı Gazze'de küçük bir çocuğun, elindeki şişeyi doldurabilmek için su damlalarını topladığı görüldü. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerde, su tankerinin borusundan damlayan su damlalarını şişesinin kapağıyla toplayan çocuk, izleyenlerin yüreklerini burktu.