Su fiyatlarındaki artışla ilgili bomba iddia: 1 yılda yüzde 100'ün üzerinde zamlandı

İstanbul Su ve Meşrubat Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, yabancı markaların, ülke genelinde kabul edilen fiyat tarifesini takip etmeksizin, kendi belirledikleri fiyatlarla satış yaptığını ifade etti.

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İSTANBUL'DA 19 LİTRELİK DAMACANA 140 TL'YE YÜKSELDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, damacana ve paketli su fiyatlarına son altı ay içinde iki kez zam yapıldı. Örneğin, İstanbul'da 19 litrelik damacana suyun fiyatı bazı bölgelerde 140 liraya kadar yükseldi.

Bursa ve Sakarya'da faaliyet gösteren yabancıların elindeki su markalarına dikkat çeken Akkaya, "Su satıcıları arasında bir ayrım var; İstanbul'un kendi su kaynaklarından satış yapanlar mevcut tarifeye uymakta, ancak dışarıdan, örneğin Bursa ve Sakarya gibi yerlerden gelen yabancı markalar tarifeye uymuyor" dedi.

Son bir yılda içme suyu fiyatlarındaki yüzde 100 artışın kabul edilemez olduğun söyleyen Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, "Piyasa koşulları bu zamları gerektirmiyor. İşletme giderleri son bir yılda bu kadar artmış olamaz. Soruşturma yapılmalı, fiyat artışlarının gerekçeleri sorgulanmalı" şeklinde konuştu.

Deniz, Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda denetim yapmasını ve gerekiyorsa cezai işlem uygulamasını talep etti.