Su içmeyi gerçekten biliyor muyuz

Vücut ağırlığımızın yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan su, insan hayatı için oksijenden sonra en önemli ihtiyaç olarak gösteriliyor. Suyun faydaları saymakla bitmiyor; toksinleri atıyor, vücut sıcaklığının belirli sınırlar içinde olmasını sağlıyor, böbrekler başta olmak üzere pek çok organın ve metabolizmanın düzenli çalışmasında önemli roller üstleniyor ve yediğimiz besinleri sindirmemize yardımcı oluyor. Kısacası; su tüm yaşam fonksiyonlarımızın düzenlenmesinde anahtar rol oynuyor. Ancak iş hayatının yoğun temposu ve günlük yaşamın koşuşturması arasında çoğu zaman yeterince su içmemek gibi önemli bir hataya düşebiliyoruz.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu Oğuz, yeterince su tüketmediğimizde başta dehidrasyon, erken yaşlanma, tansiyon ve sindirim problemleri olmak üzere pek çok önemli sağlık sorununun ortaya çıkabileceği uyarısında bulunarak, “Bu nedenle vücudunuzun her gün ihtiyaç duyduğu miktar kadar su içmemiz oldukça önemli. Günlük 8-12 bardak su içmenin en iyisi olduğunu söyleniyor. Ama gerçek şu ki ihtiyaç duyduğunuz su miktarı cinsiyetinize, ne kadar egzersiz yaptığınıza, havanın ne kadar sıcak olduğuna ve başka birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor.

Tıp Enstitüsü (IOM), yetişkin erkekler için her gün toplam 13-15 bardak (yaklaşık 3 litre) sıvı tavsiye ediyor. Kadınların da her gün 9 bardak (2 litreden biraz fazla) sıvı alması gerektiğini öneriyor” diyor. İşte bu noktada çoğumuzun aklına pek çok soru geliyor:

LİMONLU SU FAYDALI MI?

Sabah aç karnına su içmeli miyim? Ilık su mu, yoksa soğuk su mu daha iyi? Su kilo verdirir mi? Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu Oğuz, yaşam kaynağımız olan su tüketimi hakkında en çok merak edilen 8 soruyu cevapladı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

ÇOK SU İÇMEK ZARARLI MI?

Az su içmenin yanı sıra çok su içmek de vücudumuzdaki sıvı elektrolit dengesini bozarak sağlığımızı riske atabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu Oğuz, “Kalp yetmezliği veya böbrek hastalığınız varsa sıvı alımınızı kısıtlamanız gerekebiliyor. Zira çok su içtiğiniz zaman böbrekleriniz fazla suyu atamazsa, ‘hiponatremi’ adı verilen durum ortaya çıkabiliyor. Bu, kanınızdaki minerallerin sulandığı veya seyreltiği anlamına geliyor. Sonuç olarak, kandaki sodyum seviyeleri azalıyor, vücudunuzun su seviyesi artıyor ve hücreleriniz şişiyor. Bu durum oldukça ciddi, hatta yaşamı tehdit eden sorunlara neden olabiliyor” diye konuştu.

SABAHLARI AÇ KARNINA SU İÇMEK

Sabah kalktığınızda içilen 500 ml suyun kan akışını hızlandırdığı, yeni kan hücrelerinin üretimini artırdığı ve cildinizin parladığı kanıtlanmıştır. Sabahları aç karnına su içmek aynı zamanda bağırsakların çalışmasına katkıda bulunarak fazla kilolardan kurtulmanıza da yardımcı olur. Ayrıca daha az açlık hissetmenizi sağlamasının yanı sıra bağırsaklarda biriken toksinlerin vücudunuzdan uzaklaştırılmasına da yardım eder. Bunların yanı sıra metabolizmanızı hızlandırır, saçlarınızın daha sağlıklı ve parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı olur, mide ekşimeleriniz varsa sorunu azaltır, böbrek taşı oluşumunun ve mesane enfeksiyonlarının önüne geçer ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

LİMONLU / SİRKELİ SU İÇMEK

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu Oğuz, sabahları limonlu veya sirkeli su içmenin faydalı olduğunu söyleyerek, nedenlerini şöyle anlattı:

“Sirke ve limondaki potasyum kan basıncını dengelemeye yardımcı olabiliyor. Sabahları ılık limonlu su içmekten alacağınız C vitamini, kardiyovasküler hastalık ve felç riskini düşürebiliyor. Aynı zamanda hastalıklarla ve aşırı asidik ortamda üreyen kötü bakterilerle mücadele eden vücut pH’ını artırıyor, sağlıklı hücre işlevini ve yapısını destekliyor, bakteri ile virüsleri vücuttan uzaklaştırıyor”