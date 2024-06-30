Su isale hattı arızası giderildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, Bodrum yarımadasının içme ve kullanma suyunun temin edildiği Gölköy mevkiindeki ana isale hattında yaşanan arızayı sabaha kadar süren yoğun çalışmalarıyla giderdi.

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MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Dün gece saat 23:30'da Bodrum Gölköy'de meydana gelen ana isale hattı arızası, ekiplerimizin yoğun çabaları sonucunda giderilmiştir. Sabah saat 07:30'a kadar süren tamirat çalışmalarının ardından su verilmeye başlanmış, tamirat nedeniyle boşaltılan borular yeniden doldurulmaya başlanmıştır. Arıza nedeniyle Yalıkavak, Koyunbaba, Gümüşlük, Bahçelievler, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, Gölköy, Türkbükü, Gündoğan, Küçükbük, Farilya, Dirmil, Geriş, Turgutreis ve Dağbelen mahallelerinde su kesintisi yaşanmıştır. Ancak hatta su verilmesiyle birlikte bu sorun giderilmiş, fakat suyun üst kotlara çıkması yoğun kullanım nedeniyle zaman alabilir. En kısa sürede tüm bölgelere su verilecektir" denildi.