Su kanalına düşen karacanın imdadına AFAD ekipleri koştu

Bartın'ın Gerişkatırcı Köyü'nde bulunan su kanalına bir yabani hayvan düştüğü ve çıkamadığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi.

İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Bartın Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri yönlendirilirken, su kanalı boşaltıldı.

Kanal içerisine ağ geren ekipler, yakaladıkları karacayı kanaldan çıkarırken, gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından sağlık kontrolünden geçirilen karacada, herhangi bir yaralanma ve yada sağlık problemi bulunmadığı tespit edildi.

Başarılı operasyon ile kanaldan çıkarılan karacanın yeniden doğaya salındığı öğrenildi.