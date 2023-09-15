Su kuyusuna düşen köpek için seferber oldular

Malatya’da 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek için ekipler seferber oldu. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu köpek kurtarılırken, çalışmalar sırasında köpek tarafından ısırılan bir itfaiye eri ise yaralandı.

KAYNAK: İHA
Su kuyusuna düşen köpek için seferber oldular

Olay, gündüz saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Pesenler Küme Evleri mevkiinde 15 metre derinlikteki su kuyusuna bir köpeğin düştüğünü görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yapılan 3 saatlik bir çalışma sonrasında köpeği bulunduğu yerden çıkarırken, köpek tarafından ısırılan bir itfaiye ise yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı itfaiye eri yapılan müdahalelerin ardan taburcu edildi.

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