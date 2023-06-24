Su maymununun temizlenme anları görenleri gülümsetti

Iğdır'da kıyıya çıkan su maymununun temizlenme anları kayıt altına alındı.

Su maymununun temizlenme anları görenleri gülümsetti

Kürk üretimi için ana vatanları Güney Amerika'dan çevre ülkelere getirildikten sonra çiftliklerden kaçan su maymunları (myocastor coypus), Ağrı Dağı eteklerinde yaşıyor.

Sulak alanlarda yüzerken ya da beslenirken görülebilen su maymunları, Güney Amerika'yla benzer iklimdeki Iğdır'da sulak alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Halk arasında "esrarengiz fare" olarak adlandırılan su maymunları, bölgenin ilgi çeken yaban hayvanları arasında yer alıyor.

Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu Sulak Alanı'nda kıyıya çıkarak temizlenen su maymunu, AA ekibi tarafından görüntülendi.

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Kaynak: AA

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