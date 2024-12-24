Su samurunun balık keyfi

Kaynak: İHA

Nesli tükenmekte olan su samuru, Ardahan'da balık yerken amatör kamera tarafından görüntülendi.

Ardahan'da su samuru şehir merkezinden geçen ve yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'nde buz üstünde balık yerken görüntülendi. Kura Nehri'nin tarihi Halilefendi Köprüsü mevkisinde gündüz vakti bir vatandaş, buz tutan nehir üzerinde bir su samurunun balık yediğini görüp o anları cep telefonuyla kayda almaya başladı.

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Mustelidae (Sansargiller) ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan su samurunun, boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor. Parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücüdür.

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Su samurları, Noktürnal (Gececil) bir tür ve oldukça ürkek olduklarından doğada doğrudan gözlemlemek oldukça zordur. Yaşamlarını sürdürebilmeleri kolay olmayan su samurlarının yaşam süreleri yaklaşık 12-18 yıl kadar olsa da bu türlerin 4 yaşına kadar gelebilmelerinin büyük bir şans olduğu biliniyor.

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