Su tankına sıkışan adamın çaresizliği. Bir saat öyle bekledi

Kaynak: İHA
Su tankına sıkışan adamın çaresizliği. Bir saat öyle bekledi

Bantın'da su tankerine sıkışıp 1 saat mahsur kalan adamın çaresizliği kameraya yansıdı. Talihsiz adam iş makinesi ile kurtarıldı.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde bir adam içine girmeye çalışırken su tankerine sıkıştı. Burada 1 saat mahsur kalan adam iş makinesi ve halat yardımıyla çıkarıldı.

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Kozcağız Beldesinde bir kişi, nedeni öğrenilemeyen bir nedenle traktörün arkasına bağladığı su tankeri kontrol etmek istedi. Tankerin içerisine girmeye çalışırken sıkıştı. Bir süre kendi çabası ile çıkmaya çalışan adam daha sonra oradan birilerinin geçmesini bekledi. Yaklaşık bir saat kadar tankerde sıkışmış halde kalan adam için operasyon başlatıldı.

Olay yerine gelen bir iş makinesinin kepçesine halat bağlanarak adam çıkarılmaya çalışıldı. Bir süre sonra yukarı çekilen adam tankerden çıkarıldı.

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