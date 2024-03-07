Su terapisi sosyal medyayı salladı. Seansı 100-150 dolar

Kaynak: Haber Merkezi
Su terapisi sosyal medyayı salladı. Seansı 100-150 dolar
Sosyal medya, çeşitli terapilerin videolarıyla dolup taşmaya devam ediyor ve en sonunda su terapisi videoları büyük ilgi gördü.

Sosyal medya platformlarında, suyun altında ve üstünde gerçekleştirilen bu terapi seanslarında, katılımcılar ya tek başlarına ya da çift olarak yer alabiliyorlar.

Bu seansların saatlik ücretinin 100 ile 150 dolar (yaklaşık 3 bin 182 TL ile 4 bin 774 TL) arasında olduğu söylenirken, kullanıcılar bu videolara yorum yapmadan geçemiyorlar.

Seansın amacı, katılımcılara güven hissi vererek onları anne karnındaki gibi bir huzura kavuşturmak olduğu bildirildi.

Su terapisinin, insanlar arasındaki ilişkileri güçlendirerek olumlu etkiler yaratmayı hedeflediği belirtiliyor.

Videolar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekince, yorumlar da ardı ardına gelmeye başladı.

Bir kullanıcı, “Bu kadar para sadece suya girmek için mi?” diye sordu.

Diğer bir kullanıcı ise, “Ben bunun ne olduğunu bile anlamadım” şeklinde yorum yaptı.

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