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Ölümcül hasarlara neden olan su zehirlenmesi ile ilgili tüm detaylar

Suyun aşırı tüketimiyle ilgili olan su zehirlenmesiyle ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 14:42
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Su zehirlenmesi neden olur? Su zehirlenmesi neden belirtileri nelerdir?

Ölümcül hasarlara neden olan su zehirlenmesi ile ilgili tüm detaylar
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Su zehirlenmesi; aşırı su tüketmemiz sonucu vücudumuzda bulunan elektrolitlerin dengesinin bozularak, beyin fonksiyonlarında ölümcül hasarların meydana gelmesi şeklinde ortaya çıkmakta olduğu biliniyor.

Aşırı su tüketimi böbreklerin aşırı çalışmasını sağlar ve bu yüzden mineral kaybı fazla olmaktadır. Hücrelerde çok su birikmesinden dolayı hücrelerde su birikmekte ve şişmektedir. Atılamayan ödem beyne ulaştığında beyinde ödem oluşumu meydana gelerek ölüme ve daha kötü hastalıklara sebep olabilmektedir.

Su zehirlenmesi sonucu kendini gösteren belirtiler:

Bulantı ve kusma,

Baş ağrısı,

Bilinçte oluşum gösteren değişikliklerdir.

Su zehirlenmesinin genel olarak; aşırı ter kaybı yaşamaya neden olan sporları yapan sporcular, maraton koşanlar ve kilo vermek isteyen kişilerde meydana gelmektedir. Sodyum eksiliği meydana geldiği anda müdahale edilmesi çok önemlidir. Eğer zehirlenme oluşan kişi ağızdan beslenebilecek durumdaysa tuzlu içecekler ile takviye yapılmaktadır. Ağızdan alamayacak bir durumda ise; damar yolu ile desteklenmektedir.

Su zehirlenmesinin oluşması terleme sonucunda vücudumuzda sodyum eksikliği oluşmaktadır. Bu eksiklik tamamlanmadan su içilmesi sodyumun daha fazla azalmasına neden olmaktadır. Sinir sistemimizin çalışmasını sağlayan sodyumun azalması sonucu kas krampları oluşarak, kusma şeklinde kendini gösterir. Bunun sonucunda kan basıncını dengeleyen sodyum eksikliği alınmadığı takdirde, koma veya ölüm ile sonuçlanabilmektedir.

Mutlaka bu şekilde oluşan durumlarda hemen doktora başvurunuz. Geri dönüşü olmayan bu durum büyük sıkıntılar yaratabilmektedir.

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