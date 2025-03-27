Sualtı Arama Kurtarma timi nöbette!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sualtı Arama Kurtarma timi nöbette!

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma timi, yoğun eğitimlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Erzurum'da Jandarma bünyesinde 2020'de kurulan 6 kişilik tim, o tarihten bu yana 24 saat esasıyla görevlerini sürdürüyor. 150 saat su altında arama kurtarma ve eğitim faaliyeti icra eden SAK timi, her yıl gerçek görev şartlarını yansıtan farklı senaryolardaki eğitimlerden geçiyor.

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Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Erzurum yanı sıra Artvin, Ardahan ve Kars'ta da görev alan tim, azami 40 metreye kadar dalış yapabiliyor" denildi.

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SAK Timi Komutanı Kıdemli Astsubay Üstçavuş Erdinç Doğan, her türlü şartta görev aldıklarını belirterek, "Timimiz, sorumluluk alanımızdaki sularda kaybolan, kazaya uğrayan ve yardım talebinde bulunanlara karşı sel, su baskınları ile afet ve kazalarda arama kurtarma faaliyeti icra ediyor" ifadelerine yer verdi.

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