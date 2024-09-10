Suat Kılıç'ın eski defterleri ortalığa saçıldı! AKP'nin altını oyduğu yeni kriz patladı

Milli Gazete yazarı Ömer Adil son köşe yazısında, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’a eleştirilerde bulundu. Adil, Suat Kılıç’ın 28 Şubat ile alakalı 2002 yılında yayımladığı kitabında Erbakan’a çirkin ve iftirayı da aşan ifadeler kullandığını belirtti.

Erbakan'ın önemli işlere imza attığını ifade eden Adil, “Buna bizler şahidiz ama gördüğümüz kadarıyla postunun etrafında dolaşan bazıları bizimle aynı şeyleri düşünmüyor” diyerek Kılıç’ı işaret etti.

Haberlerin kamuoyuna yansıması sonrası Kılıç’tan özür dilemesini beklediğini vurgulayan Adil, “Şubatçıların dahi “28 ŞUBAT’I BİZ YAPTIK” dediği ve maşa olarak kullanıldıklarının farkına varmadığı bir ortamda Erbakan Hoca’yı 28 Şubat’ın sorumlusu olarak gösteren başka kitap var mı bilmiyorum, varsa da ben görmedim” ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan’a düşmanlık etmenin 28 Şubatçılardan daha ağır zulme imza atmak anlamına geldiğini savunan Adil, Kılıç’ın Erbakan için kullandığı ifadeleri paylaştı:

“Son Ispartalı… Sayfa 17:

“… Din istismarının rantını gören başkaları da türedi kısa zamanda. 28 Şubatlar yaşandı Türkiye’de. Buna bağlı olarak ne laikliğin yerine oturtulması mümkün olabildi ne de devlet bu gibi istismar ve istismarcılar nedeniyle dindar yurttaşlarına kuşku duymayacak kadar güven duyabildi.

Rahatlıkla denilebilir ki; Türkiye’yi baştan aşağı kuşatan din-devlet, laik-İslamcı kutuplaşmalarının ardında ve Türkiye’yi 28 Şubat’a taşıyan yozlaşmanın altında 1965-1980 aralığında yapılan din istismarı vardır.

Dolayısıyla 28 Şubat’ın mimarı Erbakan ise mühendisi Demirel’dir.”