Şubat ayı emekli maaşları belli oldu. Kim Ne Kadar Alacak? İşte Maaş Ödeme Tarihleri

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ocak ayında altı aylık enflasyon rakamını açıklamasıyla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşların maaşına yapılacak zam oranı yüzde 37,57 olmuştu. Yüzde 15’lik toplu sözleşme zammının ikinci dilimiyle beraber memur ve memur emeklisinin maaş zammı ise yüzde 49,25 olarak açıklanmıştı. Ekonomi yönetimi emekliler arasında oluşan 11,68 puanlık farkı kapama yönünde karar kıldı. İlk olarak SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı 5 puanlık artışla 42,57 seviyelerine yükseltildi. Ardından memur ve memur emeklisinin zammına eşitlenerek yüzde 49,25’e çıkarıldı.

Memurlar yüzde 49,25 oranında zamlanan maaşlarını 15 Ocak tarihinde aldı. Memur emeklisinin zamlı maaşı ise 26 Ocak tarihinde yattı.

SGK ve Bağ-Kur’lular ise maaşlarını yüzde 37,57’lik zamla birlikte aldı. Aradaki 11,68 puanlık zam farkı ise 6-7 Şubat tarihinde hesaplara geçti.

ŞUBAT MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Yaklaşık 3,7 milyon memur, 15 Şubat tarihinde zamlı maaşını alacak. 1-5 Şubat tarihleri arasında 4C'ye tabi memur emeklisi ise yüzde 49,25'lik zam ile maaşlarını aldı.

SGK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar ise 17-28 Şubat tarihleri arasında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.

4A-SGK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

4A-SGK emekli maaşlarının ödeme tarihleri ise şu şekilde açıklandı,

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Memurlara yapılan Yüzde 49,25'lik zam sonrası en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 860 liraya kadar yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9 bin 876 liradan 14 bin 740 liraya yükseldi.

SGK, BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

SGK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya kadar yükseltildi. Kanun teklifi Meclis'te yasalaşarak resmi Gazete'de yayımlandı. Bu rakam Ocak-Haziran dönemi için geçerli olacak.

Kök maaşı 6 bin lira olan emekli bir vatandaş, yüzde 49,25’lik zammın karşılığında 8 bin 955 TL emekli maaşı alıyor. Yüzde 4’lük ek ödeme 358 TL. Toplam maaş ise 9 bin 313 TL olarak hesaplanıyor. Fakat en düşük emekli maaşı 10 bin TL olduğu için bu emeklinin hesabına 10 bin TL tutarında yatacak.

Kök maaşı 8 bin TL olan bir emekli yüzde 49,25 zammın karşılığı 11 bin 940 TL ücret alıyor. Yüzde 4’lük ek ödeme ise 478 TL. Toplam maaş 12 bin 418 TL olarak hesaplara yatıyor.

Kök maaşı 10 bin TL olan bir emekli vatandaşın yüzde 49,25 zam oranıyla birlikte 14 bin 925 TL emekli maaşı alıyor. Yüzde 4 ek ödeme 597 TL. Toplam emekli maaş ise 15 bin 522 TL hesaplara aktarılıyor.

Kök maaşı 14 bin TL olan bir emekli yüzde 49,25 zammın karşılığında 20 bin 895 bin TL ücret alıyor. Yüzde 4 ek ödeme 836 TL. Toplam emekli maaş 21 bin 731 TL olarak hesaplanıyor.

Kök maaşı 18 bin TL olan bir emekli ise yüzde 49,25 zammın karşılığı 26 bin 865 TL alıyor. Yüzde 4’lük ek ödeme 1075 TL. Toplam emekli maaş 27 bin 940 TL olarak hesaplara geçiyor.

Kök maaşı 20 bin TL olan bir emekli yüzde 49,25 zammın karşılığı 29 bin 850 TL alıyor. Yüzde 4’lük ek ödeme 1194 TL. Toplam maaş 31 bin 44 TL olarak hesaplanıyor.

EMEKLİ MAAŞINIZI E-DEVLET'TEN HESAPLAYABİLİRSİNİZ

Emekli maaşı hesaplama ekranı artık e-Devlet'ten görüntülenebilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerin yeni kök maaşını e-Devlet sistemine yükledi. Bugüne kadar SGK'nın internet sitesinden hesaplanan emekli maaşları artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.