Emekli et alamıyor. Emekli maaşıyla 20 yıl önce 120 kilo bugün ancak 25 kilo et alınabiliyor

Güçlü, yem fiyatlarındaki artışın canlı hayvan fiyatına yansıdığını, bu tabloda doğal olarak et fiyatlarının da sürekli arttığını belirtti.

BİR TORBA YEM 550 LİRA OLDU

50 kg’lık bir torba yemin 550 liraya çıktığına dikkat çeken Zeki Güçlü, yem fiyatlarının önüne geçilmediği müddetçe, etteki fiyat artışlarının önlenmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Son 20 gün içerisinde et fiyatlarının yüzde 20 oranında artığına vurgulayan Zeki Güçlü, fiyat artışları nedeniyle et satışlarında da yüzde 20-30 oranında kırılma olduğunu belirtti.

KUZU CİĞER 480 LİRAYA ÇIKTI

1 kg kemiksiz kuzu kuşbaşı fiyatının 390 liraya, kana kuşbaşı fiyatının 370 liraya, kuzu ciğer fiyatının ise 480 liraya çıktığını anlatan Zeki Güçlü, işkembe fiyatlarının ise 40 liraya yükseldiğini ifade etti.

Büyükbaş hayvanlarda karkas kesim fiyatının 270 lira, ham düve kesiminin 255 lira olduğunu kaydeden Zeki Güçlü, bu şartlarda vatandaşın ucuza et almasının mümkün görünmediğini söyledi.

EMEKLİ 20 YIL ÖNCEKİ MAAŞIYLA 120 KG ET ALABİLİYORDU

Bundan 20 yıl önce emekli bir vatandaşın en düşük emekli maaşı ile 120 kg et alabilirken, bugün 10 bin lira en düşük emekli maaşı alan bir vatandaşın, emekli maaşıyla ancak 25 kg et alabildiğine dikkati çeken Zeki Güçlü, yıllar itibariyle maaşları erişen dar gelirlinin et alabilme imkanının her yıl biraz daha azaldığına işaret etti.

HAYVAN VARLIĞI AZALDIKÇA FİYATLAR ARTIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise hayvan ithalatının artmasına rağmen et fiyatlarındaki artışın devam ettiğini belirterek, “Çünkü kesim için hayvan bulmakta zorlanılıyor. Hayvan varlığı azaldı, fiyatlardaki artış devam ediyor. Büyükbaştaki fiyat artışları küçükbaşa da yansıdı. TÜİK verilerine göre üç yılda 2 milyon büyükbaş hayvan varlığında azalma var. Küçük baş varlığında azalmada artıyor. Çok yerde ahırlar boş. Hayvan varlığı azaldıkça sorun katlıyor” dedi.

İTHALAT ARTIYOR AMA YİNE DE FİYATLAR DENGELENEMİYOR

Niğde ilinin hayvancılıkta öncü bir il olmasına rağmen çoğu ahırın boşaldığı için hayvan varlığının sürekli azaldığına işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Köylerde de bu olumsuz tablo görülebiliyor. Hayvan varlığı azaldıkça fiyatlar artıyor. İthal hayvan gelmesine rağmen fiyatlar dengelenemiyor. Ramazan ayı geliyor, vatandaş zaten et almakta zorlanıyordu” diye konuştu.

DAR GELİRLİ VE EMEKLİ ET ALAMAZ DURUMA GELDİ

Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanlarının, 2023 yılında büyükbaş hayvan ithalatının biteceğini yönündeki açıklamalarını hatırlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Geçen yıl 650 bin baş büyükbaş hayvan ithal eden ülkemizin bu yıl da 600 bin bay büyükbaş hayvan ithal edeceği söyleniyor. Buna rağmen et fiyatları düşmüyor. Özellikle dar gelirli ve emekli, et alıp yiyemez duruma geldi. 80 liraya çıkan kemik fiyatı bile geçen yılın iki katına çıktı” şeklinde konuştu.

ET FİYATLARI ALTINLA YARIŞACAK GİBİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yoksulluk ve fakirlik arttıkça fakir fukaranın protein olan etten uzaklaştığını da belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Siyasi İktidarın yapması gereken; doğru bir hayvancılık politikası uygulamak, ahırların neden boşaldığını araştırmak, hayvancılığı geliştirecek destekler vermektir. Gerçek anlamda destek sağlanmaz ise arttık et fiyatları sarrafın sattığı altın fiyatlarına denkleşecek” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK AİLE TİPİ İŞLETMELER DESTEKLENMELİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Millet yüksek yem fiyatları, ahır giderleri arttıkça, destekler verilmedikçe, köyden kente göç devam ettiği müddetçe hayvancılıkta geriye dönüş devam edecek. Küçük aile tipi işletmeler mutlaka desteklenmeli” önerisinde bulundu.