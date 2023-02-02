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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

Bu yıl para içinde yüzecek burçlar belli oldu. Bazı burçların diğerlerinden daha şanslı olacağı bu yılda kimlerin aşk, para, evlilik ve iş beklentisine yanıt bulacağı açıklandı. İşte burçların 2023 yılı...

Galeri Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 08:26
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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

Şubat ayının en şanslı burçları açıklandı.
'3 burç para içinde yüzecek' denilirken bu burçların hangisi olduğu merak konusu oldu. 2023'ün talihlileri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Yeni yılın ilk ayında olduğumuz şu günlerde Şubat ayında burçları nelerin beklediği de ortaya çıktı.
Bu yıl Koç-Terazi aksında yoğun tutulmalar var. Bu da Koç ve Terazi burçlarının hayatlarında büyük değişim ve dönüşüm yaşayacaklarını gösteriyor. İşte 2023 ve Şubat ayı burç yorumları...

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

O TARİHİ NOT EDİN. PARA KAZANACAKSINIZ!
Özellikle Nisan ayının ikinci yarısından itibaren yenilenme süreci çok hızlanacak. Bu enerjiden en çok Koç, Terazi, Aslan ve Yay burçları etkilenecek.

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

ŞANSTA 3 BURÇ ÇOK ŞANSLI OLACAK
Kova, Akrep, Yengeç burçları girişimler, kariyer, bir şeyi başlatmak adına çok şanslılar.
Ayrıca Boğa burçlarının yurtdışıyla bağlantılı işlerde şansları çok yüksek fakat giderlerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Emlak, gayrimenkul gibi alanlarda Oğlak burçları oldukça şanslı.
Yay burçlarının şansı bu yıl çok yüksek. Ancak şansları nisan ayının ikinci yarısından itibaren aktif olacak.

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

2023'TE PARA VE KARİYER KONULARINDA ŞANSI EN YÜKSEK BURÇLAR
Astrologlar 2023 yılında bazı kişilerin parasal açıdan çok daha şanslı olacağını söyedi. Özellikle bazı burçlar bu sene para içinde yüzecekler. İşte 2023 Şubat ayının şanslı burçları...

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

BAŞAK BURCU
Başak 2023 yılında zengin olma potansiyeli en yüksek burçlar arasında yer alıyor. Önlerine birçok kapı açılacak ve onları başarının zirvesine taşıyacak. Her şeyi mükemmel yapma takıntıları bu sene onlara şans ve iyilik getirecek. 

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

2022'nin ilk yarısı hedefledikleri projelere başlayan başaklar şubat sonu zorlansalar da yeni ya da ek bir iş yapmaya başlayacaklar. 
Ocak ayında zihniniz yeni değişimlere hazır. Felsefi yeteneğiniz daha da yoğunlaşacak ve fikirlerinizi çevrenize anlatma konusunda başarılı olacaksınız. Kariyer fırsatları kapınızda olacak. Çalışma ve kariyer hayatınızla ilgili önemli kişilerden ummadığınız teklifler alabilirsiniz. 20 Nisan'da yaşanacak güneş tutulması başakların yeni ve ciddi ilişkilere başlayacağını gösterirken, alacakları gelen ödemeler, vergi, nafaka, miras ve mahkeme konularında önemli, güzel gelişmeler yaşayacaklarını da gösteriyor.
5 Mayıs ay tutulması ile kariyerinizle ilgili uzun vadeli başarıların temelini atacak, girdiğiniz topluluklarda fiziksel çekiciliğinizi ve farklı kişiliğinizi ön plana çıkaracaksınız. 4 Ekim, 8 Kasım tarihleri kariyer ve maddi kazançlar anlamında sizin için önemli tarihler olacak. 14 Ekim tutulmasıyla birlikte finansal kaynaklarında iyileşme yaşayacak olan başaklar yatırımlarının da meyvesini alıyorlar.

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

BOĞA BURCU
Boğa burçları bu yıl potansiyel yeteneklerini en çok geliştirdiği yıl olacak. Yeni yılda en şanslı burçlardan biri olacak olan Boğa Burcunda ciddi bir dönüşüm yaşanacak. Bu refahlarını geliştirmede belirleyici etken olacak. Uzun süredir yaptıkları yatırımların karşılığını bulacak olan Boğa burçları inatçı yapıları sayesinde 2023 yılında tuttuklarını koparacaklar. Aynı zamanda boğa burcu bu sene yönetici gezegeni nedeniyle çok çalışmak zorunda kalacak.

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

Nisan ayının son haftasıyla birlikte gireceğiniz yeni döngü özellikle kariyer hayatınızla ilgili yeni girişimlerinin sonuç bulacağını, yeni bir iş teklifi alabileceğinizi gösteriyor. Temmuz sonrası parasal konularda rahatlama yaşayarak yeni planlar yapabileceksiniz. 14 Ekim'de yaşanacak güneş tutulmasıyla birlikte iş hayatlarında ekip değişikliği gündeme gelebilir.

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

Maddi güvence sizin bu hayattaki en önemli motivasyonunuz! Dolayısıyla da size bunu sağlayacak her imkana açık ve hazırsınız. 28 Ekim'deki tutulmayla birlikte iş ve aşk hayatınız açısından son 8 yılın en iyi dönemine giriyorsunuz. Değişiklikten hoşlanmadığınız bilinse de bu yıl içsel gelişimi kucaklamanın faydalarını göreceksiniz.

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

YAY BURCU
Yay, 2023 yılının en iyimser burcu olarak görülüyor. Bu yıl evren yay burçlarını sıkı çalıştıkları için bol bol ödüllendirecek. Yay burçlarının evrenden gelecek mesajlara kulak vermeleri gerekiyor.

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

Yönetici gezegeniniz Jüpiter 16 Mayıs'ta Boğa burcuna geçerek günlük düzeniniz, alışkanlıklarınız, mesleki koşullarınız alanına geçerek buraya hareket katacak. Zihninizi doğru şeylere yönlendirin. 26 Mayıs 2024'e kadar çok çalışacak ve emek vereceksiniz.
Kendinizi nerede mutlu görüyorsanız o alana yönelecek, destek göreceksiniz. Bu noktada üstlerinizden birlikte çalıştığınız kişilerden takdir göreceğinizi bilin. Yeni bir iş anlaşması yapabilir, pozisyonunuzu yükseltebilirsiniz. Genel rutinleriniz değişebilir, evden çalışmaya karar verebilirsiniz.

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

Kariyer ve finansal açıdan 3 Temmuz sizin için önemli bir tarih olabilir zira mülkiyet evinizde bir dolunay gerçekleşecek. Yurt dışı bağlantılı işler ve hizmet sektöründen yana kazançlı olan yaylar bu yılın kariyer anlamında atağa geçecek burçlarından.
24 Kasım'da Mars burcunuza girdiğinde bunu aklınızda bulundurmanızda fayda var.

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

KOVA BURCU
Kova Burcu için yeni yıl yepyeni kariyer hedeflerini getirecek. Kova burçlarını 2023'te pek çok sürpriz bekliyor. Finansal açıdan bakıldığında ortaya çıkan fırsatları kaçırmamak için hızla uyum sağlamayı ve çözüm bulmayı öğrenmeleri gerekiyor. 2023 yılı oldukça meşakkatli olacak ama sonunda başarılı olacaklar.

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

Kova burcu insanları çok fazla enerjiye, dinamizme ve yaratıcılığa sahip olacak. Profesyonel planları başarıyla sonuçlanacak. Araba almak isteyen Kova burçları son model arabaları ve evleri olacak. Kova burçlarının bu sessiz yükselişi en güzel dönüşüm olacak. Sosyal çevrenizden gelecek olan iş tekliflerine açık olun.

15/28
Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

Kariyer ve para açısından 20 Şubat paraya farklı bir yaklaşım gösterdiğinizi söylüyor. Bir tutku projesinden para kazanmaya başlayabilirsiniz. 2 Mart itibariyle Merkür Balık burcuna girdiğinde kariyer konusundaki işleriniz kolaylaşıyor. Özellikle yılın ilk yarısında 20 Ocak'a kadar zorlanmalar yaşamış olsanız da mayıstan sonra finansal açıdan daha iyi bir dönemde olacaksınız.

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

TERAZİ BURCU
2023 para burcuna göre yeni yıl Terazi burcuna bilgelik, sakinlik, ilerleme ve tutarlılık getirecek. Teraziler bu yıl çok yaratıcı ve stratejik fikirlere sahip olacak. Şubat ayının sonuna kadar yatırım yapmak için iyi bir zaman dilimindeler. 17 Temmuz'da Yengeç burcunda Sosyal Durumla ilgili 10. Evinizdeki yeni ay, kariyeriniz için takviminize not etmeye değer umut verici gün.

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

Kariyer açısından özellikle 5 Mayıs civarında zam istemekten kaçının, çünkü Sahiplik Evinizde dolunay ve ay tutulması var. Genel olarak, tutulmalar kaotiktir ve beklenmedik sonlara yol açabilir. Ancak, sadece birkaç gün sonra, en azından 7 Mayıs'ta yönetici gezegeniniz Venüs Yengeç burcuna ve Sosyal Durumla ilgili 10. Evinize girdiğinde, en azından astrolojiye göre, daha fazla para veya terfi istemek için oldukça mükemmel bir zaman.

18/28
Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

Terazi burçları genellikle kendinden çok çevresindeki insanları düşünür. Ancak bu yıl tamamen kendilerine odaklanacaklar. İş hayatında mutlaka başarılı olacaklar. Uzun zamandır çok çalıştıkları için bunun ödülünü mutlaka alacaklar.
14 Ekim'de yaşayacağımız tutulmayla birlikte yeni yatırımlar yapmaya başlıyorsunuz. 2023 yılında finansal kaynaklarınızdaki artışlar özellikle tutulma dönemlerinde yaşanabilir.

19/28
Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

KOÇ BURCU
Ciddi bir atak yaşayacak olan Koç Burçları bulundukları iş sürecinden daha yükseğe çıkacak. Keskin zekaya sahip olan Koç burçları, uzun süredir beklettikleri projeleri sayesinde konumsal sıçramalar sayesinde paranın kapılarını sonuna kadar açacak. Ocak ortası itibarıyla yönetici gezegeninizin zor şartlardan çıkması sizin özellikle iş ve kariyer olanaklarıyla ilgili fırsatlarla karşılaşabileceğinizi gösteriyor.

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

Yılın ilk 6 ayı kariyer anlamında çok şanslısınız. Bu 6 ayı çok iyi değerlendirin. Bu yıl içinde böyle fırsatlar bir daha karşınıza çıkmayabilir. 22 Temmuz ile 4 Eylül tarihleri kariyer ve iş anlamında dikkatli ve özenli olmanız gereken tarihler olacak. Finansal konularda harcamalarınızda dikkatli olduğunuz sürece sorun yaşamazsınız.

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

5 Mayıs'taki ay tutulması vergi yapılandırmaları, nafaka, miras, tazminat konularıyla ilgili koçların yeniden karar alma ve alacaklarını tahsil etme konularında ışık tutuyor. 14 Ekim güneş tutulmasında 5 Mayıs'ta aldıkları kararların tamamlanması ve ortaklı işler ikili ilişkiler konusunda yeni fırsatların ortaya çıkması söz konusu olabilir.

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

ASLAN BURCU
İş anlamında uzun süredir beklettikleri kararlarını Mayıs ayında netleştirecek olan Aslan burçları için dönüşüm kapıda. Etraflarından da destek alacak olan Aslan burçları 2023 yılında maddi açıdan en şanslı burçlar listesindeki yerlerini aldılar. Hedeflerine odaklanacak olan Aslan burçları bu hızla uluslararası bir yükselişe bile gidebilir. Kariyerinizin yönü sizi yıllar önce başladığı yerden farklı bir yola götürüyor. Kaçmak ve yolunuza çıkan değişikliklerden kaçınmak yerine, onları kollarınızı açarak kucaklamaya çalışın. Zamana ayak uydurmak için işinizi tanıtmak ve ilerletmek için yaratıcı ve modern yöntemlere yönelin.

23/28
Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

Geçtiğimiz 2,5 yıldır yaşadığınız değişim dalgası devam ediyor. Birçoğunuz belki işinden ayrıldı, işini değiştirdi, eş ve partnerinden ayrıldı, ya da evlendi. Sorumluluklar katlanarak arttı. Artık geliştiniz ve güçlendiniz. Jüpiter size bu yıl pırıltılarını dağıtacak. 16 Mayıs'a kadar Jüpiter Koç geçişi, sonrasında Jüpiter Boğa yolculuğuyla gökyüzünün desteğini yıl boyu hissedeceksiniz.

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

Kariyerde güzel ilerlemeler zamanı. Var olan işinizde bir terfi, farklı bir iş koluna geçeceğiniz iş deneyimi, ya da alacağınız bir teklifle iş değişimi yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz bir zam ya da para varsa alabilirsiniz. Yeni bir iş ortaklığı yapabilirsiniz. Ticari konularda yeni girişimler ve işinizi büyütmek gibi etkiler sizinle. Yurtdışı bağlantılı konular, yabancılarla çalışmak, müşteri portföyünüzü genişletmek gibi konular somutlaşabilir.

25/28
Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

AKREP BURCU
Kariyer ve maddiyat açısından sizin için pozitif tarihlerden biri 20 Mayıs. Dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Özellikle kariyer hayatınızda bir tanınma ve takdir dönemi olabilir. 5 Haziran'da da bu bereketli tema devam ediyor. İş yerindeki bir üstünüzden yararlı geri bildirimler alıyorsunuz. Nisan ve Mayıs ayları iş hayatınızda kararlı olacaksınız. Görevler yükümlükler artsa da, hedefleri gerçekleştireceksiniz. Çalışkanlığınız karşısında ödüller alabilirsiniz.

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

Geri bildirim yapıcıysa, somurtmak yerine onu olumlu bir değişiklik yaratmak için nasıl kullanacağınıza odaklanın. Plüton geri hareketteyken (1 Mayıs – 10 Ekim), işle olan ilişkinizi ve profesyonel değerinizi (maaşınızla ilgili) yeniden gözden geçiriyorsunuz. Yaz aylarında iş ve kariyer anlamında sıkıntı yaşayabilirsiniz ancak bu durum Ekim sonu itibariyle düzelecek.

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

16 Mayıs'a kadar kendi işinizi büyütebilir, yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Amaçlarınızın peşinden gideceksiniz. Motivasyonunuz yükseliyor. Müşteriler, uluslararası ticaret, eğitim girişimleri alanında fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yeni bir anlaşma yapabilir, terfi alabilir, pozisyonunuz yükselebilir. Merkür ve Mars retrosu 19 Ocak'a kadar devam ederken önemli başlangıçları bu tarihten sonra yapmanızda fayda var. Yönetici gezegeniniz Mars Şubat sonrası gelişmeniz için gerçek fırsatlar sunacak. Meraklı ve gelişime açık olacaksınız.

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Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

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