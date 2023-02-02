Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar

2022'nin ilk yarısı hedefledikleri projelere başlayan başaklar şubat sonu zorlansalar da yeni ya da ek bir iş yapmaya başlayacaklar.

Ocak ayında zihniniz yeni değişimlere hazır. Felsefi yeteneğiniz daha da yoğunlaşacak ve fikirlerinizi çevrenize anlatma konusunda başarılı olacaksınız. Kariyer fırsatları kapınızda olacak. Çalışma ve kariyer hayatınızla ilgili önemli kişilerden ummadığınız teklifler alabilirsiniz. 20 Nisan'da yaşanacak güneş tutulması başakların yeni ve ciddi ilişkilere başlayacağını gösterirken, alacakları gelen ödemeler, vergi, nafaka, miras ve mahkeme konularında önemli, güzel gelişmeler yaşayacaklarını da gösteriyor.

5 Mayıs ay tutulması ile kariyerinizle ilgili uzun vadeli başarıların temelini atacak, girdiğiniz topluluklarda fiziksel çekiciliğinizi ve farklı kişiliğinizi ön plana çıkaracaksınız. 4 Ekim, 8 Kasım tarihleri kariyer ve maddi kazançlar anlamında sizin için önemli tarihler olacak. 14 Ekim tutulmasıyla birlikte finansal kaynaklarında iyileşme yaşayacak olan başaklar yatırımlarının da meyvesini alıyorlar.

