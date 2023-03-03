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Şubatta en çok sebzenin fiyatı arttı

Tüketici fiyatları bazında şubatta en fazla fiyat artışı yüzde 24,56 ile sebzede, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,4 ile kadın giyiminde gerçekleşti.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 11:45
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Şubatta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu. Sebze yüzde 25 arttı

Şubatta en çok sebzenin fiyatı arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay sebzedeki (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) artışı, yüzde 14,47 ile şarap, yüzde 10,47 ile taze meyveler, yüzde 10,35 ile alkolsüz içecekler ve konsatre içeceklerdeki artış izledi.

Şubatta ayında fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 10,31 ile dana eti, yüzde 10,25 ile peynir, yüzde 9,60 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 8,24 ile tereyağı, yüzde 8,06 ile orta öğretim ve yüzde 7,89 ile likit hidrokarbonlar aldı.

 

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