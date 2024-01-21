Suç makinaları zeytin bahçesine dadandı

Aydın Efeler’de bir vatandaşın zeytin bahçesinden 300 kiloya yakın zeytin çalındı. Durumu jandarma ekiplerine haber veren şahıs, zeytinlerinin çalındığını bildirirken jandarma ekiplerince olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Yapılan araştırma sonucunda 4 şüpheli yakalanırken şüphelilerden birinin hırsızlıktan 3, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan ise bir suç kaydının olduğu tespit edildi.

Diğer taraftan şüphelilerden bir diğerinin de mala zarar vermeden 2, kasten yangın çıkarmadan 1, hırsızlıktan 1, konut dokunulmazlığından 1, hırsızlıktan 1 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden bir diğerinin de uyuşturucudan 2, trafiği tehlikeye sokmaktan 1, hırsızlıktan 3, kasten yaralamadan 2, konut dokunulmazlığını ihlalden 1 olmak üzere 9, şüpheli S.S’nin de zirai mahsul hırsızlığından 1 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Şahısların yanında bulunan 40 kilo zeytin bahçe sahibine teslim edilirken şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.