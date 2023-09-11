Suç makineleri 3 otomobili soydu

İstanbul’da park halindeki otomobillerin gösterge ve plakalarını çalan 3 şüpheli yakalandı.

KAYNAK: İHA
Suç makineleri 3 otomobili soydu

Suç dosyaları kabarık olan hırsızlık şüphelilerinin araçları soydukları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul’un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde 06.09.2023 tarihinde Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince konsol hırsızlığından 3 şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerin 4 oto hırsızlığı, 32 otodan hırsızlık, 3 plaka hırsızlığı olaylarının faili oldukları tespit edildi.

Öte yandan, Çetin D.’nin 112 suç kaydı, Seyit Ö.’nün 21 suç kaydı ve Özden B.’nin 41 suç kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, hırsızların araçları soydukları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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