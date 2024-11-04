Suç makinesi çift kıskıvrak yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliği korumak için çalışmalara devam ediyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı aranan şahıslara göz açtırmıyor. 3 yıldır aranan kişiler için operasyon düzenlendi.

"Hırsızlık ve mala zarar verme" dahil 21 ayrı suçtan aranan, 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü 41 adet suç kaydı bulunan Y.B. isimli kadın ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçu dahil 6 ayrı suçtan aranan ve 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü ve 15 suç kaydı bulunan eşi İ.B. isimli şahıslar Direcik Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.​​​​​​​ ​​​​​​​

Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.