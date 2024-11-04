Suç makinesi hırsızlar polise yakalandı

Olay, 9 Eylül Pazartesi günü gece saatlerinde Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir kuyumcuda meydana geldi. Ellerinde murç ve çekiçlerle kuyumcunun kepengini kırarak içeri girmeyi başaran hırsızlar, vitrinde buldukları ziynet eşyaları çalarak oradan uzaklaştılar. İhbar üzerine polis ekipleri kuyumcu mekanına geldi ve güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlar güvenlik kameralarına anbean yakalandılar. Görüntüde hırsızların bir süre uğraştığı görülüyor. İçeri girdikten sonra çaldıkları altınları yanlarında getirdikleri torbalara doldurdukları görüldü. Kimlikleri belirlenen hırsızların suç dosyaları kabarık çıktı.

Bağcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece adreslere yapılan baskında Erhan Y.(32), Mahsut Y.(25), Sidar D.(26) ve Murat K.(39) yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca ve çok sayıda mermi de ele geçirildi. Öte yandan Erhan Y.'nin 15, Mahsut Y.'nin 9, Sidar D.'nin 41, Murat K.'nın 31 suç kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerden Sidar D. hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve şüphelinin 3 ayrı dosyadan arandığı da ortaya çıktı.

Murat K. isimli şüpheli hakkında da daha önceden işlediği suçlar nedeniyle 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bu nedenle arandığı ortaya çıktı. Hırsızların 1 Mayıs Çarşamba günü Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'ndeki bir iş yerinden içinde 5 bin dolar ve araç anahtarı bulunan çelik kasayı da çaldıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.