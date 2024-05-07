Suç makinesi kadın yakalandı! 12 ayrı suçtan 30 yıl hapis cezası var

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği’nin, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu altında yürüttüğü aranan kişiler operasyonunda, 12 suçtan aranan ve 30 yıl hapis cezası onaylanmış S.K. (30) isimli kadını takibe aldı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Ekipler, kadının gizlendiği yeri kısa sürede belirleyerek teknik ve fiziksel gözetimin ardından harekete geçti. Yapılan baskında, kadın suçüstü yakalanarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
YÜZÜNÜ GİZLEDİ
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde sağlık kontrolünden geçirilirken, yüzünü örten kadın, kendisinin neden kaydedildiğini polis memurlarına sordu.
Soruşturma devam ediyor.
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