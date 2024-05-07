Suç makinesi kadın yakalandı! 12 ayrı suçtan 30 yıl hapis cezası var

Aksaray’da, 12 farklı suçtan aranmakta olan ve toplamda 30 yıl hapis cezasına çarptırılmış bir kadın, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla ele geçirildi.